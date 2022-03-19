Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını spor yazarları değerlendirdi: Zemin bozdu!

Oyunun kısırlığı, "Ben bireysel hataların skoru belirleyeceği bir maçım" diye anons geçiyordu adeta. Trabzonspor, zamanla ince ince yağmaya dönen kar taneleri arasından iki inceci oyuncunun dokunuşlarıyla skoru lehine çevirirken kimse aslında tam olarak ne olduğunu anlamamıştı. Djaniny'den ve Abdülkadir'den başka...