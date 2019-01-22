Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket...
Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oldu. Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra takıma dönen tecrübeli kalecisi Volkan Demir'in hareketi ise tepki çekti. İşte o anlar...
22 Ocak 2019 Salı, 11:56:56
Güncelleme: 12:04:03
Mücadelenin ilk yarısı 1-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıda ise özellikle son bölümlerde kapanan bir görüntü çizen Fenerbahçe, 89. dakikada kalesinde golü gördü.
Maçın geride kalan sürelerinde gol sesi çıkmadı ama sahada yaşanan olaylar adeta akıllara kazındı.
1-1 sonuçlanan mücadelenin ilk bölümlerinde özellikle sosyal medyada 'Kalesinde güven veren bir Fenerbahçe var' yorumları yapıldı.
Fakat Volkan Demirel'in ani çıkışları, yan toplardaki yer seçimleri Fenerbahçelileri adeta çıldırttı.