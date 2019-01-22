Volkan Demirel çıldırttı! Yaptığı hareket...

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe, Bursaspor'a konuk oldu. Fenerbahçe'nin uzun bir aradan sonra takıma dönen tecrübeli kalecisi Volkan Demir'in hareketi ise tepki çekti. İşte o anlar...

22 Ocak 2019 Salı, 11:56:56 Güncelleme: 12:04:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





