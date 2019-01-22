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Tolgay Arslan'a sürpriz talip! Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...

​Beşiktaş'ta teknik direktörü ​Şenol Güneş'in planları arasında yer almayan Tolgay Arslan'a sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Tolgay Arslan, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'la görüştüğü öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcuyu 2 sezondur takipte bulunan Alman ekibi, Tolgay Arslan'ın satış listesine konmasıyla menajerler aracılığıyla Beşiktaş ile ilk teması kurdu. İşte Tolgay Arslan ile ilgili detaylar...

22 Ocak 2019 Salı, 18:25:11 Güncelleme: 18:34:20
Tolgay Arslan'a sürpriz talip! Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin 5 milyon euro veya 3 milyon euro artı Şener Özbayraklı takatı karşılığında transfer etmek için harekete geçtiği Tolgay Arslan'ın transferi Beşiktaş'ın olumsuz yanıtı nedeniyle gerçekleşmemişti.

Tolgay Arslan'a sürpriz talip! Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...

Siyah beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan ve Şenol Güneş'in planları arasında yer almayan Tolgay Arslan'a yeni bir talip çıktı.

Tolgay Arslan'a sürpriz talip! Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...

Yıllık 2.5 milyon euro maaş alan tecrübeli oyuncu için Beşiktaş'ın Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'la görüştüğü öğrenildi.

Tolgay Arslan'a sürpriz talip! Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...

Hürriyet'in haberine göre, 28 yaşındaki futbolcuyu 2 sezondur takipte bulunan Alman ekibi, Tolgay'ın satış listesine konmasının ardından harekete geçti ve siyah beyazlılarla menajerler aracılığıyla ilk teması kurdu.

Tolgay Arslan'a sürpriz talip! Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...

İlk etapta Fenerbahçe'yle anlaşmasına rağmen Kanarya'nın Beşiktaş'la kendisi hakkında ortak bir noktada buluşamaması sonrasında rotasını Almanya'ya çeviren Tolgay'ın da Bundesliga'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

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