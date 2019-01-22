Tolgay Arslan'a sürpriz talip! Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...
Beşiktaş'ta teknik direktörü Şenol Güneş'in planları arasında yer almayan Tolgay Arslan'a sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan Tolgay Arslan, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'la görüştüğü öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcuyu 2 sezondur takipte bulunan Alman ekibi, Tolgay Arslan'ın satış listesine konmasıyla menajerler aracılığıyla Beşiktaş ile ilk teması kurdu. İşte Tolgay Arslan ile ilgili detaylar...
22 Ocak 2019 Salı, 18:25:11 Güncelleme: 18:34:20
DİĞER GALERİLER