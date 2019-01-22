Tolgay Arslan'a sürpriz talip! Fenerbahçe'ye gideceği konuşulan Tolgay Arslan'ın yeni rotası belli oluyor...

Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin 5 milyon euro veya 3 milyon euro artı Şener Özbayraklı takatı karşılığında transfer etmek için harekete geçtiği Tolgay Arslan'ın transferi Beşiktaş'ın olumsuz yanıtı nedeniyle gerçekleşmemişti.