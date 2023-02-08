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Haberler Spor Volkan Demirel Christian Atsu gerçeğini açıkladı: "Ne kurtulması, haber yok" Hataysporlu yıldız enkazdan kurtuldu deniyordu

Volkan Demirel Christian Atsu gerçeğini açıkladı: "Ne kurtulması, haber yok" Hataysporlu yıldız enkazdan kurtuldu deniyordu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 10 ilde de hissedilen ve büyük yıkıma yol açan deprem sonrası Hatay'dan üzen haberler gelmeye devam ediyor. Kasımpaşa'ya attığı frikik golle takımına galibiyeti getiren Atakaş Hatayspor'un Ganalı yıldız futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmış, kurtarıldığı haberi gelmişti. Ancak işin aslı öyle değilmiş. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel Atsu ve Taner Savut hakkında bir son dakika açıklaması yaptı.

08.02.2023 13:08 - Son Güncelleme: 08.02.2023 13:09
Volkan Demirel Christian Atsu gerçeğini açıkladı: Ne kurtulması, haber yok Hataysporlu yıldız enkazdan kurtuldu deniyordu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde acı bilanço korkutmaya devam ederken; spor camiasında endişeli bekleyiş sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Volkan Demirel Christian Atsu gerçeğini açıkladı: Ne kurtulması, haber yok Hataysporlu yıldız enkazdan kurtuldu deniyordu

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Hatay'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor.

Volkan Demirel Christian Atsu gerçeğini açıkladı: Ne kurtulması, haber yok Hataysporlu yıldız enkazdan kurtuldu deniyordu

Gece 4 sularında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır ve Malatya olmaz üzere tam 10 ilde de hissedilen depremin ardından bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor.

Volkan Demirel Christian Atsu gerçeğini açıkladı: Ne kurtulması, haber yok Hataysporlu yıldız enkazdan kurtuldu deniyordu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem futbol dünyasını da fazla derinden sarsmış durumda. Depremden en çok etkilenen kulüplerden biri olan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da forma giyen Christian Atsu enkaz altında kalan sporculardan biriydi.

Volkan Demirel Christian Atsu gerçeğini açıkladı: Ne kurtulması, haber yok Hataysporlu yıldız enkazdan kurtuldu deniyordu

ATSU'DAN BEKLENEN HABER GELDİ

Hatayspor'un yeni sezon öncesi Al-Raed'den kadrosuna kattığı ve bir dönem Chelsea, Everton ve Newcastle United forması giyen Christian Atsu, deprem anında enkaz altında kalmıştı.

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