"Sabah namazı için bekliyordum uyuyor olsam hayatta olmazdım" Hataysporlı Kevi Soni açıkladı! Teknik direktör Volkan Demirel...

Hatay'daki depremde birçok oyuncu enkaz altında kaldı. Sonrasında ise hummalı bir çalışma başladı. Göçük altındaki oyuncular ve yöneticiler aranmaya başladı. Enkazdan çıkarılan oyuncular oldu. Hatayspor forması giyen Christian Atsu'nun önce enkaz altından çıkarıldığı açıklandı. Ancak durum çok farklıydı.