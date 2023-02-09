"Sabah namazı için bekliyordum uyuyor olsam hayatta olmazdım" Hataysporlı Kevi Soni açıkladı! Teknik direktör Volkan Demirel...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde 7.6 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. 10 ilde de hissedilen ve büyük yıkıma yol açan deprem sonrası Hatay'dan üzen haberler gelmeye devam ediyor. Kasımpaşa'ya attığı frikik golle takımına galibiyeti getiren Atakaş Hatayspor'un Ganalı yıldız futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmış, kurtarıldığı haberi gelmişti. Ancak sonrasında teknik direktör Volkan Demirel Atsu'nun enkazda olduğunu duyurmuştu. Hatayspor'un Kamerunlu Müslüman futbolcusu Kevi Soni ise Fransız medyasına açıklamalarda bulundu.
09.02.2023 12:40 - Son Güncelleme: 09.02.2023 12:53
VOLKAN DEMİREL'İN GÖZYAŞLARI
Hatayspor Teknik Direktörü depremden hemen sonra sosyal medya hesabından yayın yaparak acil yardım istedi. Demirel'in yardım istediği sırada gözyaşlarına boğulması tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.
Hatay'daki depremde birçok oyuncu enkaz altında kaldı. Sonrasında ise hummalı bir çalışma başladı. Göçük altındaki oyuncular ve yöneticiler aranmaya başladı. Enkazdan çıkarılan oyuncular oldu. Hatayspor forması giyen Christian Atsu'nun önce enkaz altından çıkarıldığı açıklandı. Ancak durum çok farklıydı.