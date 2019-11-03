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Vodafone İstanbul Maratonu'nda rekor! İşte Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun kazananları ve köprüden renkli görüntüler...

Vodafone 41. İstanbul Maratonu "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı. Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı. İşte Vodafone 41. İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler...

03.11.2019 11:56 - Son Güncelleme: 03.11.2019 12:47
Vodafone İstanbul Maratonu'nda rekor! İşte Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun kazananları ve köprüden renkli görüntüler...

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Daniel Kipkore Kibet, parkur rekoru kırarak kazandı. Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda kadınlarda birinciliği Etiyopyalı atlet Hirut Tibebu kazandı.

Vodafone İstanbul Maratonu'nda rekor! İşte Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun kazananları ve köprüden renkli görüntüler...

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı.

Vodafone İstanbul Maratonu'nda rekor! İşte Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun kazananları ve köprüden renkli görüntüler...

Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Vodafone İstanbul Maratonu'nda rekor! İşte Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun kazananları ve köprüden renkli görüntüler...

Start öncesi bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Sizlerle beraber olmanın heyecanını, mutluluğu yaşıyoruz. Göğsümüzü kabartan sporcularımız da burada. Sporun birleştiren ruhuyla İstanbulumuza gelen sporculara 'hoş geldiniz', diyorum. Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağız, gönülleri bileştireceğiz. Sporun ruhuyla yarınlara gençlerimizle yürüyeceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vodafone İstanbul Maratonu'nda rekor! İşte Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun kazananları ve köprüden renkli görüntüler...

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

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