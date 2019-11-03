Ersun Yanal'dan beklenmedik karar! İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı 11'leri...
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe, buradan galibiyetle dönerek ligde lider olmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertli ekipte Rami ve Kruse'nin sakatlıkları devam ederken kadroda başka eksik bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz'in ciddi bir durumu olmadığı ancak Ersun Yanal'ın Serdar'ı dinlendirebileceği iddia edildi. İşte Kayserispor - Fenerbahçe maçı 11'leri...
03.11.2019 10:28
- Son Güncelleme: 03.11.2019 10:28
Süper Lig'de haftaya ikinci sırada giren Fenerbahçe bu akşam Kayserispor'a konuk olacak. Son iki maçını kazanan Kanarya, Alanya'nın puan kaybetmesiyle liderlik fırsatını yakaladı. Sarı-lacivertliler, Kayseri'yi yenip hem zirveye çıkmayı hem de seriyi üç maça çıkarmak istiyor. F.Bahçe'de sakatlıkları devam eden Kruse ve Rami dışında eksik yok.
Teknik direktör Ersun Yanal, sakatların dönmesiyle iyi bir ivme yakaladıklarını belirtip, hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirdi.
KAYSERİ GALİBİYETE HASRET
Ev sahibi Kayserispor da çıkış arıyor... Sezona teknik direktör Hikmet Karaman ile başlayan sarı-kırmızılılar, başarısız sonuçların ardından tecrübeli hoca ile yollarını ayırmış daha sonra göreve gelen Samet Aybaba da iki hafta sonra görevi bırakmıştı.
Yeni teknik direktörü Bülent Uygun'la ilk maçına çıkacak sarı-kırmızılı ekip, ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumunda. 4 puanla son sırada yer alan Anadolu ekibi de ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Sarı-lacivertliler son antrenmanda pas ve pres çalışmaları ile taktik prova gerçekleştirdi. Nabil Dirar ve Harun Tekin takımla çalışırken, Max Kruse ve Adil Rami ise özel programlarını uyguladı. Sportif direktör Damien Comolli de antrenmanı takip etti.