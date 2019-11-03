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Sergen Yalçın kırmızı kart gördü çileden çıktı! Hakemin üzerine...

Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Btc Turk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'nın duraklama dakikalarında bulduğu golle maç 2-2 sona erdi. Karşılaşma 2-2 sona ererken Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi maça damga vurdu. Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın gördüğü kırmızı karttan sonra oldukça sinirlendi. Mücadelenin hakemi Halis Özkahya'nın üzerine yürümeye çalışan Sergen Yalçın'ı yardımcıları güçlükle sakinleştirdi. İşte maça damga vuran o anlar ve karşılaşmadan kareler...

03.11.2019 21:32 - Son Güncelleme: 03.11.2019 21:32
Sergen Yalçın kırmızı kart gördü çileden çıktı! Hakemin üzerine...

Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi maça damga vurdu.

Sergen Yalçın kırmızı kart gördü çileden çıktı! Hakemin üzerine...

BtcTurk Yeni Malatyaspor, 10 kişi kaldığı karşılaşmada deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak liderlik şansını kaybetti.

Sergen Yalçın kırmızı kart gördü çileden çıktı! Hakemin üzerine...

Konuk Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın 84. dakikasında kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın kırmızı kart gördü çileden çıktı! Hakemin üzerine...

Bu dakikada bir pozisyon sonrası maçın hakemi Halis Özkahya'ya itiraz eden Sergen Yalçın, sarı kartla cezalandırıldı.

Sergen Yalçın kırmızı kart gördü çileden çıktı! Hakemin üzerine...

Bu karttan sonra hakeme itirazını sürdüren Sergen Yalçın, direkt kırmızı kart gördü.

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