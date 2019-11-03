Sergen Yalçın kırmızı kart gördü çileden çıktı! Hakemin üzerine...
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Btc Turk Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'nın duraklama dakikalarında bulduğu golle maç 2-2 sona erdi. Karşılaşma 2-2 sona ererken Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi maça damga vurdu. Malatyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın gördüğü kırmızı karttan sonra oldukça sinirlendi. Mücadelenin hakemi Halis Özkahya'nın üzerine yürümeye çalışan Sergen Yalçın'ı yardımcıları güçlükle sakinleştirdi. İşte maça damga vuran o anlar ve karşılaşmadan kareler...
03.11.2019 21:32
- Son Güncelleme: 03.11.2019 21:32
DİĞER GALERİLER