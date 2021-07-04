Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Kritik maça yetişebilecek mi?
Galatasaraylı Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Copa America çeyrek finalinde Kolombiya'ya elendi. Bu gelişmeyle birlikte Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşanırken ardından üzücü bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişte 14 gün karantinada kalmaları zorunlu kılındı. Bu durum, 21 Temmuz'da çok kritik bir maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da büyük bir endişe yarattı. Uruguaylı kaleci Muslera'nın bu karşılaşmaya yetişip yetişmeyeceği akıllarda soru işareti kaldı. İşte son gelişmeler...
04.07.2021 12:59
- Son Güncelleme: 04.07.2021 13:07
İçişleri Bakanlığı'nın 28 Haziran'da yayınladığı genelgede, "Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak" ifadesi bulunuyor.