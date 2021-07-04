Galatasaray'da Muslera bilmecesi! Kritik maça yetişebilecek mi?

İçişleri Bakanlığı'nın 28 Haziran'da yayınladığı genelgede, "Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak" ifadesi bulunuyor.