Onyekuru Galatasaray'a mı geliyor? Transferde Terim detayı! İşte Onyekuru gerçekleri

Galatasaray seçim gündemi nedeniyle Onyekuru'nun 4 milyon 250 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Burak Elmas yönetimi göreve geldikten sonra Nijeryalı yıldız için Monaco ile temas sağladı ve 2 milyon Euro'luk teklif yaptı.