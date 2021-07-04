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Onyekuru Galatasaray'a mı geliyor? Transferde Terim detayı! İşte Onyekuru gerçekleri

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon son maçla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, yeni sezona güçlü girmek istiyor. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru'nun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini korurken önceki gün İstanbul'a gelen Nijeryalı yıldızın ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyor. Onyekuru'nun transferiyle ilgili son gelişmeleri takvim.com.tr açıklıyor.

takvim.com.tr
ONUR ÖZKAN
04.07.2021 12:25 - Son Güncelleme: 04.07.2021 12:25
Onyekuru Galatasaray'a mı geliyor? Transferde Terim detayı! İşte Onyekuru gerçekleri

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru'nun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor. Önceki gün İstanbul'a gelen Nijeryalı yıldızın ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyor. Onyekuru'nun transferiyle ilgili son gelişmeleri takvim.com.tr açıklıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Onyekuru Galatasaray'a mı geliyor? Transferde Terim detayı! İşte Onyekuru gerçekleri

Galatasaray seçim gündemi nedeniyle Onyekuru'nun 4 milyon 250 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmamıştı. Burak Elmas yönetimi göreve geldikten sonra Nijeryalı yıldız için Monaco ile temas sağladı ve 2 milyon Euro'luk teklif yaptı.

Onyekuru Galatasaray'a mı geliyor? Transferde Terim detayı! İşte Onyekuru gerçekleri

Ancak bu rakam Fransızlar tarafından geri çevrildi.

Onyekuru Galatasaray'a mı geliyor? Transferde Terim detayı! İşte Onyekuru gerçekleri

Teknik direktör Fatih Terim'in Onyekuru'ya sıcak baktığı ancak ilk tercihinin de olmadığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar eğer Terim onayı verir, Monaco da teklif edilen rakamı kabul ederse transfer gerçekleşecek.

Onyekuru Galatasaray'a mı geliyor? Transferde Terim detayı! İşte Onyekuru gerçekleri

Younes Belhanda'nın gönderiliş sürecinden bu yana Galatasaray kulübüyle ilişkileri sıkıntılı olan Onyekuru'nun menajeri William D'Avila ise yaşanan son gelişmelerin ardından oyuncusunu hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'a önerdi.