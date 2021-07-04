Onyekuru Galatasaray'a mı geliyor? Transferde Terim detayı! İşte Onyekuru gerçekleri
Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon son maçla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, yeni sezona güçlü girmek istiyor. Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru'nun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini korurken önceki gün İstanbul'a gelen Nijeryalı yıldızın ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyor. Onyekuru'nun transferiyle ilgili son gelişmeleri takvim.com.tr açıklıyor.
04.07.2021 12:25
- Son Güncelleme: 04.07.2021 12:25
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru'nun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor. Önceki gün İstanbul'a gelen Nijeryalı yıldızın ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılıyor. Onyekuru'nun transferiyle ilgili son gelişmeleri takvim.com.tr açıklıyor.