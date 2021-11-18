Vitor Pereira'nın göz bebeğiyle yollar ayrılıyor! Peri masalı 5 ay sürdü
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbisine çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda oynayacağı derbi öncesi taktik antrenmanlarını sürdürürken kadroda da bazı isimler netleşmeye başladı. Fenerbahçe'de tüm bunlar yaşanırken flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Sezon başında Vitor Pereira tarafından ısrarla istenen bir isimle devre arası yolların ayrılacağı öğrenildi. Pereira'nın prensi olan ismin oynadığı futbolla göze giremediği ve sakatların iyileşmesiyle forma şansı bulmakta zorlandığı belirtildi. İşte detaylar...
18.11.2021 09:44
- Son Güncelleme: 18.11.2021 09:55
Sarı lacivertliler deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek hem zirve yarışından kopmamak hem de ezeli rakibine mağlubiyet tattırmak istiyor. Vitor Pereira son çalışmada hem üçlü sistemi hem de 4-2-3-1'i denedi.
Vitor Pereira'nın geleceği Fenerbahçe'deki transfer stratejisini de belirleyecek. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.