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Vitor Pereira'nın göz bebeğiyle yollar ayrılıyor! Peri masalı 5 ay sürdü

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray derbisine çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda oynayacağı derbi öncesi taktik antrenmanlarını sürdürürken kadroda da bazı isimler netleşmeye başladı. Fenerbahçe'de tüm bunlar yaşanırken flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Sezon başında Vitor Pereira tarafından ısrarla istenen bir isimle devre arası yolların ayrılacağı öğrenildi. Pereira'nın prensi olan ismin oynadığı futbolla göze giremediği ve sakatların iyileşmesiyle forma şansı bulmakta zorlandığı belirtildi. İşte detaylar...

18.11.2021 09:44 - Son Güncelleme: 18.11.2021 09:55
Vitor Pereira’nın göz bebeğiyle yollar ayrılıyor! Peri masalı 5 ay sürdü

Sarı lacivertliler deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek hem zirve yarışından kopmamak hem de ezeli rakibine mağlubiyet tattırmak istiyor. Vitor Pereira son çalışmada hem üçlü sistemi hem de 4-2-3-1'i denedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vitor Pereira’nın göz bebeğiyle yollar ayrılıyor! Peri masalı 5 ay sürdü

Pereira ile arasında sorun olduğu ifade edilen Mesut Özil, sistem ne olursa olsun derbiye ilk 11'de başlayacak. Fenerbahçe'de devre arasında sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

Vitor Pereira’nın göz bebeğiyle yollar ayrılıyor! Peri masalı 5 ay sürdü

Vitor Pereira'nın geleceği Fenerbahçe'deki transfer stratejisini de belirleyecek. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Vitor Pereira’nın göz bebeğiyle yollar ayrılıyor! Peri masalı 5 ay sürdü

SİSTEM NE OLURSA OLSUN MESUT ÖZİL!
F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, alınan kötü sonuçlar sonrasında dizilişi değiştirme konusunda esneklik göstermiş ve son Kayseri maçının 45 dakikasını dörtlü savunma ile tamamlamıştı. Pereira'nın, G.Saray derbisine de dörtlü ile başlama ihtimali yüksek.

Vitor Pereira’nın göz bebeğiyle yollar ayrılıyor! Peri masalı 5 ay sürdü

Ancak diziliş ne olursa olsun takımda 10 futbolcunun yeri garanti. Kalede Berke, savunmada Kim, Szalai, Novak; orta alanda Mert Hakan, Sosa, İrfan; kanatlarda Ferdi ve Osayi; ileride ise Berisha görev yapacak.

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