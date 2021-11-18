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İşte A Milli Takıma play-off biletini getiren Kuntz’un zafer sırrı

Alman hoca 2 ayda çok önemli bir başarının altına imzasını attı. Pozitif tavırları ile takımdaki olumsuz havayı dağıttı. Forma adaletini sağladı. Kaybolan özgüven duygusunu kazandırdı. Futbolcuları kendine ve hedefe inandırdı.

18.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 18.11.2021 07:01
İşte play-off biletini getiren Kuntz’un zafer sırrı

Karadağ deplasmanda 2-1 yenerek 2022 Dünya Kupası elemelerinde play-off'a kalan Milli Takımımız'da büyük sevinç var.

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İşte play-off biletini getiren Kuntz’un zafer sırrı

Eylül ayında Şenol Güneş'in yerine Ay-Yıldızlılar'ın başına geçen Stefan Kuntz kısa süre içinde önemli bir başarının altına imzasını attı.

İşte play-off biletini getiren Kuntz’un zafer sırrı

Peki, çıktığı 4 resmi maçtan 3 galibiyet çıkaran Alman hoca nasıl Milli Takım'ı hedefe ulaştırdı. Takvim herkesin merak ettiği soruyu yanıtlıyor:

İşte play-off biletini getiren Kuntz’un zafer sırrı

POZİTİF HAVA IN, NEGATİF HAVA OUT
EURO 2020''de yaşanan büyük hüsran ve Dünya Kupası elemelerinde üst üste yaşanan kötü skorlar takımda çok negatif bir hava yaratmıştı.

İşte play-off biletini getiren Kuntz’un zafer sırrı

Ancak Stefan Kuntz'un müthiş pozitif karakteri ve sürekli gülen yüzü, takıma kısa sürede olumlu bir hava getirdi.

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