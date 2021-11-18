İşte A Milli Takıma play-off biletini getiren Kuntz’un zafer sırrı
Alman hoca 2 ayda çok önemli bir başarının altına imzasını attı. Pozitif tavırları ile takımdaki olumsuz havayı dağıttı. Forma adaletini sağladı. Kaybolan özgüven duygusunu kazandırdı. Futbolcuları kendine ve hedefe inandırdı.
18.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 18.11.2021 07:01
Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenerek 2022 Dünya Kupası elemelerinde play-off'a kalan Milli Takımımız'da büyük sevinç var.
Eylül ayında Şenol Güneş'in yerine Ay-Yıldızlılar'ın başına geçen Stefan Kuntz kısa süre içinde önemli bir başarının altına imzasını attı.
Peki, çıktığı 4 resmi maçtan 3 galibiyet çıkaran Alman hoca nasıl Milli Takım'ı hedefe ulaştırdı. Takvim herkesin merak ettiği soruyu yanıtlıyor:
POZİTİF HAVA IN, NEGATİF HAVA OUT
EURO 2020''de yaşanan büyük hüsran ve Dünya Kupası elemelerinde üst üste yaşanan kötü skorlar takımda çok negatif bir hava yaratmıştı.
Ancak Stefan Kuntz'un müthiş pozitif karakteri ve sürekli gülen yüzü, takıma kısa sürede olumlu bir hava getirdi.