Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den Lionel Messi'ye kalpli alevli mesaj iddiası 'Aman duymasın Ronaldo'ya söylemeyin!'
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. Futbolun yaşayan süper yıldızlarının, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. Öte yandan Lionel Messi'de yılladır formasını giydiği Barcelona'dan, Paris Saint-Germain'e transferiyle günlerce konuşulmuştu. Özel hayatlarını da gözler önünde yaşayan süper yıldızları hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Konu bu kez futbol değil, Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez.
18.11.2021 09:43
- Son Güncelleme: 18.11.2021 09:43
Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından kız arkadaşıyla birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti bir süre önce. Georgina Rodriguez'in hamile olduğunu duyuran Ronaldo 12 haftalık hamile olan Arjantinli model Georgina'nın ikiz bebeklerini dünyaya getireceğini belirtmişti.
MESSİ'YE YORUM ATTI
Lionel Messi'nin paylaşımına Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in yorum yaptığı iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin Facebook'ta paylaşılan fotoğrafına kalp ve alev emojisi bıraktı