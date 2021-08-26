Vitor Pereira’dan sürpriz tercih! İşte Helsinki - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam deplasmanda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla karşılaşacak. Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadeleyi TV8 naklen yayımlayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe her türlü galibiyet ve beraberliklerde gruplara kalacak. Tek farklı yenilirse maç uzayacak. İki ve daha farklı mağlup olması halinde ise Helsinki turu geçen taraf olacak.