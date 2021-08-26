Vitor Pereira'dan sürpriz tercih! İşte Helsinki - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'e 6 puanla başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Helsinki'nin konuğu olacak. Saat 19.00'da başlayacak maç öncesi son hazırlıklarını dün tamamlayan sarı-lacivertlilerde yeni transferlerin yanı sıra UEFA listesine eklenemeyen Samatta da forma giyemeyecek. Karşılaşma öncesi Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın kafasındaki 11'in şekillendiği belirtildi. Karşılaşmada bu kez genç yıldız adayları yerine tecrübeli isimlerle sahaya çıkacağı öğrenildi. İşte Helsinki - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam deplasmanda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımıyla karşılaşacak. Bolt Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği mücadeleyi TV8 naklen yayımlayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe her türlü galibiyet ve beraberliklerde gruplara kalacak. Tek farklı yenilirse maç uzayacak. İki ve daha farklı mağlup olması halinde ise Helsinki turu geçen taraf olacak.
8
Pereira'nın Fenerbahçe ile Avrupa karnesi ise başarılı. Portekizli hoca sarı-lacivertli ekibin başında 17 maçın 8'ini kazandı, 5'inde berabere kaldı; sadece 4 kez kaybetti.
VALENCIA FORVETTE
Mbwana Samatta ve Serdar Dursun'un yokluğunda Fenerbahçe'de Perşembe günü forvette Enner Valencia yer alacak. UEFA listesine yazılmayan Min Jae Kim'in yerine ise savunmada Serdar Aziz oynayacak. Mesut Özil de ilk 11'de forma giyecek.
İŞTE HELSINKI - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ