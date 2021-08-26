Fatih Terim sürpriz istemiyor! İşte Galatasaray - Randers maçının muhtemel 11'leri...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Randers'ı ağırlıyor. Danimarka'da 1-1 biten karşılaşmanın rövanşında evinde Randers engelini aşarak gruplara kalmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Cicaldau ve Nelsson statü gereği, Marcao ise kadro dışı olması nedeniyle forma giyemeyecek. Sürpriz istemeyen Fatih Terim kafasında kadroyu netleştirirken, futbolcularına da uyarılarda bulundu. İşte Galatasaray-Randers maçının muhtemel 11'leri...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, play-off turunda ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Danimarka temsilcisi Randers'ı konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu'nun zemini hazır hale gelmediği için karşılaşma Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Deplasman golü avantajı kuralı kaldırılması nedeniyle sarı-kırmızılıların turu geçmesi için maçı kazanması gerekiyor. 90 dakika ve uzatmalar sonucunda eşitlik bozulmazsa karşılaşma penaltı atışlarına gidecek.
KADRODA 5 EKSİK BULUNUYOR
Cimbom'da zorlu karşılaşma öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı süren Arda Turan ile lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Cicaldau ve Nelsson, eski takımlarında Avrupa kupalarında boy gösterdiği için statü gereği bu maçta olmayacak. Kerem Aktürkoğlu ile kavga eden ve kadro dışı bırakılan Marcao da kadroda yer almayacak. Karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönetecek. Müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak. Sarı-kırmızılılar rakibine yenilmesi durumunda UEFA Konferans Ligi gruplarına katılım sağlayacak.
TECRÜBE ABİDESİ FATİH TERİM
Galatasaray, İmparator yönetiminde 86 Avrupa maçına çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı 33 zafer alırken, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Fatih Terim yönetiminde UEFA Kupası'nı namağlup kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynadı.
SADECE 3 YENİLGİ
Aslan, Terim'le "Kupa 2"de çıktığı 19 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. İmparator yönetiminde 19 maç yapan sarı-kırmızılılar, bunların 8'ini kazanırken 8'inde ise berabere kaldı. Söz konusu maçlarda 30 kez rakip fileler havalandı, kalede 20 gol görüldü.
İŞTE GALATASARAY - RANDERS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ