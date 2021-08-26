Fatih Terim sürpriz istemiyor! İşte Galatasaray - Randers maçının muhtemel 11’leri...

KADRODA 5 EKSİK BULUNUYOR

Cimbom'da zorlu karşılaşma öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı süren Arda Turan ile lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Cicaldau ve Nelsson, eski takımlarında Avrupa kupalarında boy gösterdiği için statü gereği bu maçta olmayacak. Kerem Aktürkoğlu ile kavga eden ve kadro dışı bırakılan Marcao da kadroda yer almayacak. Karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yönetecek. Müsabaka, D Smart Spor kanalından yayımlanacak. Sarı-kırmızılılar rakibine yenilmesi durumunda UEFA Konferans Ligi gruplarına katılım sağlayacak.