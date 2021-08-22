Vitor Pereira'dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 11'leri...
Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u ağırlıyor. Kritik karşılaşma öncesi sakatlık ve lisans problemi nedeniyle birçok futbolcusundan yararlanamayacak Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. Portekizli teknik adamın sürpriz yaparak kadroda Helsinki maçının yıldızı genç Muhammed Gümüşkaya'ya görev verebileceği iddia edildi. İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri...
Sezona Adana Demir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ligin ikinci haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak bu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Avrupa'da Helsinki galibiyetiyle moral bulan Kanarya, bugünkü 90 dakikaya birçok yıldız isminden yoksun çıkacak.
Sakatlıkları devam eden Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan, İrfan Can ve Novak, bu karşılaşmada oynamayacak. Takımla idmanlara başlayan Valencia ise Fenerbahçe'nin gol silahı olarak görev yapacak.
FÜZECİ GÖREV BEKLİYOR
F.Bahçe'nin Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiği maçta müthiş bir gol atan Muhammed Gümüşkaya, dikkatleri üzerine çekti. Hafta içindeki idmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncunun bugün Antalya'ya karşı da süre alması bekleniyor. Sakatlıktan kurtulmasına rağmen oynanama ihtimali bulunan Valencia'nın yerine en uçta Zajc'a görev verecek olan teknik heyetin ortada Muhammed ile başlayabileceği kaydedildi
İŞTE FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ