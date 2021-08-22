Vitor Pereira’dan sürpriz karar! İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 11’leri...

FÜZECİ GÖREV BEKLİYOR

F.Bahçe'nin Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiği maçta müthiş bir gol atan Muhammed Gümüşkaya, dikkatleri üzerine çekti. Hafta içindeki idmanlarda hırslı görüntüsüyle dikkat çeken 20 yaşındaki oyuncunun bugün Antalya'ya karşı da süre alması bekleniyor. Sakatlıktan kurtulmasına rağmen oynanama ihtimali bulunan Valencia'nın yerine en uçta Zajc'a görev verecek olan teknik heyetin ortada Muhammed ile başlayabileceği kaydedildi

İŞTE FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ