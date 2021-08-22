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Beşiktaş'ta 75 milyon liralık kriz

Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen yabancı oyuncular Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas Siyah-Beyazlı takımdan aldıkları yüksem maaşlar sebebiyle ayrılığa sıcak bakmıyor. Toplam maliyeti senelik 75 milyon TL olan bu 3 futbolcunun durumu yönetimi kara kara düşündürüyor.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
22.08.2021 15:49 - Son Güncelleme: 22.08.2021 15:49
Beşiktaş’ta 75 milyon liralık kriz

Kadrosunu son olarak Alex Teixeira ve Michy Batshuayi ile güçlendiren Beşiktaş, bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncularla ilgili yoğun bir çaba harcıyor.

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Beşiktaş’ta 75 milyon liralık kriz

Teknik heyet tarafından kadroda düşünülmeyen Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas ile yolları ayırmak için çalışan Siyah-Beyazlı yönetim, şu an için bu 3 isim için istenilen tekliflerin gelmemesi sebebiyle büyük bir sıkıntı yaşıyor.

Beşiktaş’ta 75 milyon liralık kriz

Kısa bir süre önce kadro dışı kalan ve senelik maliyeti 4.2 milyon Euro (42 milyon TL) olan Adem Ljajic'e gelen tekliflerin oyuncunun Beşiktaş'ta kazandığı rakamın 4'te 1'inden dahi az olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta 75 milyon liralık kriz

30 yaşındaki futbolcunun bu yüzden ayrılık için şimdilik kapıları kapattığı belirtildi.

Beşiktaş’ta 75 milyon liralık kriz

Beşiktaş ile sözleşmesinin son senesine giren ve gelecek yıl için garanti ücret olarak 1.8 milyon Euro (18 milyon TL) alacak olan Jeremain Lens'e ise şu ana kadar tek teklif Karagümrük'ten geldi.

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