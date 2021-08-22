Gaziantep FK - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı yorum: Maça devam etmezdim

TURGAY DEMİR - N'SAKALA

Kötü bir ilk yarı izledik… Beşiktaş topla oynar gibi yaptı ama ön tarafta çoğalamadı. Gaziantep ise beşli savunmayla o bölgede hep kalabalıktı… Ghezzal'ın şutu dışında pozisyon olmadı… İkinci yarıyla birlikte Larin'in girmesiyle sol kanadı çok etkili kullanan Beşiktaş üst üste pozisyonlar buldu. Larin dağınık, Atiba ise çok yavaş oldukları için iki net pozisyonu harcadılar aynı şeyi bir kez de Salih yaptı.