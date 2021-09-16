Vitor Pereira'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'de 4 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkıyor. Zorlu maça 6 isimden yoksun çıkacak sarı -lacivertlilerde Portekizli teknik adam kafasındaki 11'i belirlerken, orta sahada Max Meyer'e forma vereceği öğrenildi. İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
16.09.2021 10:38
- Son Güncelleme: 16.09.2021 10:38
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Deutsche Bank Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.