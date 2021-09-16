Vitor Pereira’dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

Bu sezon hazırlık maçları dahil oynadığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet+3 beraberlik alan ve hiç mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek Avrupa Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İŞTE E.FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ