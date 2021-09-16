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Haberler Spor Vitor Pereira'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

Vitor Pereira'dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'de 4 maçta 10 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkıyor. Zorlu maça 6 isimden yoksun çıkacak sarı -lacivertlilerde Portekizli teknik adam kafasındaki 11'i belirlerken, orta sahada Max Meyer'e forma vereceği öğrenildi. İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

16.09.2021 10:38 - Son Güncelleme: 16.09.2021 10:38
Vitor Pereira’dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında bugün Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Deutsche Bank Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

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Vitor Pereira’dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Avrupa arenasına play-off turundan katılan Kanarya, HJK Helsinki'yi iki maçta da (1-0 / 5-2) yenerek gruplara adını yazdırmıştı.

Vitor Pereira’dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

Bu sezon hazırlık maçları dahil oynadığı 13 karşılaşmada 10 galibiyet+3 beraberlik alan ve hiç mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, Eintracht Frankfurt'u da yenerek Avrupa Ligi gruplarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İŞTE E.FRANKFURT - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Vitor Pereira’dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

EINTRACHT FRANKFURT

Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz, Sow, Hrustic, Hauge, Kamada, Lindström, Lammers

Vitor Pereira’dan orta sahada sürpriz tercih! İşte Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

FENERBAHÇE

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