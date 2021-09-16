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Haberler Spor Beşiktaş'ın Dortmund mağlubiyeti sonrası Rachid Ghezzal'a sert sözler: Parayı aldı şimdi nerede?

Beşiktaş'ın Dortmund mağlubiyeti sonrası Rachid Ghezzal'a sert sözler: Parayı aldı şimdi nerede?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta büyük şok yaşanıyor. Beşiktaş'ın sezon başında bonservisini aldığı Rachid Ghezzal ile ilgili eleştirilerde bulunan usta yazar, "İyi de geçen seneki Ghezzal nerede? Ligde var, Avrupa'da yok." ifadelerini kullandı.

16.09.2021 11:04 - Son Güncelleme: 16.09.2021 11:04
Beşiktaş’ın Dortmund mağlubiyeti sonrası Rachid Ghezzal’a sert sözler: Parayı aldı şimdi nerede?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan zorlu mücadele Alman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sabah yazarı Murat Özbostan, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı ve Beşiktaş'ın sezon başında bonservisini aldığı Rachid Ghezzal ile ilgili eleştirilerde bulundu.


Öncelikle güzel tarafından bakmak istiyorum maça. Dortmund gibi bir ekibe karşı Beşiktaş başa baş bir futbol oynayabileceğini gösterdi. Beşiktaş'ın şu maçta ilk dakikadan itibaren yapacağı şey sabırlı olmaktı.

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Beşiktaş’ın Dortmund mağlubiyeti sonrası Rachid Ghezzal’a sert sözler: Parayı aldı şimdi nerede?

Evinizde oynadığınız bu grup maçlarında kaybetmeden puan ya da puanları almanız gerekir. Açılmadan oynayacaksınız. Öncelikli hedefin 1 puan olacak. Pozisyonlar da bulduk. Ersin iki gol yese de kurtardığı kritik pozisyonlar da oldu.

Beşiktaş’ın Dortmund mağlubiyeti sonrası Rachid Ghezzal’a sert sözler: Parayı aldı şimdi nerede?

Orta sahada biraz daha güçlü olsaydık skor farklı da olabilirdi. Dortmund fizik olarak Beşiktaş'tan iyiydi. Şimdi birkaç noktaya bakalım:

Beşiktaş’ın Dortmund mağlubiyeti sonrası Rachid Ghezzal’a sert sözler: Parayı aldı şimdi nerede?

1- Zemin berbattı. Herhalde Şampiyonlar Ligi'ndeki en kötü zemindir.

Beşiktaş’ın Dortmund mağlubiyeti sonrası Rachid Ghezzal’a sert sözler: Parayı aldı şimdi nerede?

2- Ghezzal transferin kahramanıydı. İstediği parayı da aldı (Yıllık 3 milyon Euro-yaklaşık 30 milyon TL). İyi de geçen seneki Ghezzal nerede? Ligde var, Avrupa'da yok.

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