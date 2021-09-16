Beşiktaş’ın Dortmund mağlubiyeti sonrası Rachid Ghezzal’a sert sözler: Parayı aldı şimdi nerede?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan zorlu mücadele Alman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sabah yazarı Murat Özbostan, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı ve Beşiktaş'ın sezon başında bonservisini aldığı Rachid Ghezzal ile ilgili eleştirilerde bulundu.





Öncelikle güzel tarafından bakmak istiyorum maça. Dortmund gibi bir ekibe karşı Beşiktaş başa baş bir futbol oynayabileceğini gösterdi. Beşiktaş'ın şu maçta ilk dakikadan itibaren yapacağı şey sabırlı olmaktı.