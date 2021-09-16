Beşiktaş'ın Dortmund mağlubiyeti sonrası Rachid Ghezzal'a sert sözler: Parayı aldı şimdi nerede?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta büyük şok yaşanıyor. Beşiktaş'ın sezon başında bonservisini aldığı Rachid Ghezzal ile ilgili eleştirilerde bulunan usta yazar, "İyi de geçen seneki Ghezzal nerede? Ligde var, Avrupa'da yok." ifadelerini kullandı.
16.09.2021 11:04
- Son Güncelleme: 16.09.2021 11:04
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş sahasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan zorlu mücadele Alman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Sabah yazarı Murat Özbostan, Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ile ilgili flaş bir yazı kaleme aldı ve Beşiktaş'ın sezon başında bonservisini aldığı Rachid Ghezzal ile ilgili eleştirilerde bulundu.
Öncelikle güzel tarafından bakmak istiyorum maça. Dortmund gibi bir ekibe karşı Beşiktaş başa baş bir futbol oynayabileceğini gösterdi. Beşiktaş'ın şu maçta ilk dakikadan itibaren yapacağı şey sabırlı olmaktı.