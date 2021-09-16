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Haberler Spor Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sergen Yalçın haklı çıktı

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sergen Yalçın haklı çıktı

Son dakika Beşiktaş haberleri | Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, dün akşam G Grubu ilk maçında evinde Alman devi Borussia Dortmund'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla kaybeden siyah-beyazlılar ilk maçta puanla tanışamazken, spor yazarları karşılaşma sonrası maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

16.09.2021 10:05 - Son Güncelleme: 16.09.2021 10:05
Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sergen Yalçın haklı çıktı

SİNAN VARDAR - TEŞEKKÜRLER

Beşiktaş yenildi ama öncelikle teşekkür ederek yazıma başlamak istiyorum. Güzel bir Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadık, her şey için teşekkürler çocuklar. Taraftar harikaydı. Muhteşem Beşiktaş taraftarını ne de çok özlemişiz.

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Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sergen Yalçın haklı çıktı

Beşiktaş, Dortmund karşısında 60 dakika sahada sadece bir Türk oyuncuyla mücadele etti. Bence maçın yıldızı Ersin Destanoğlu'ydu. Son dakikaya kadar maça ortak eden isimdi. Batshuayi'nin maçın ilk dakikalarında vurduğu şut gol olsa, ikinci yarıda yine Batshuayi ve Atiba girdikleri pozisyonlarda biraz dikkatli olsalar Beşiktaş belki de sahadan puan ve 3 puanla ayrılacaktı ama olmadı, 'sağlık olsun' diyelim.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sergen Yalçın haklı çıktı

Sergen, Malatya maçı sonrası "Süper Lig performansı Şampiyonlar Ligi'ne yetmez" demişti ve haklı da çıktı. Burada hızlı oynayıp hatayı minimuma indireceksin. Atiba, Larin, Josef tutuk günündeydiler. Rosier savruk ve savunmayı unutmuş sağ kanadı Dortmund koridoru yaptı.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sergen Yalçın haklı çıktı

Pjanic zaman zaman güzel paslarla takımı ateşlerken Ghezzal'in hala beklenen ritminden çok uzakta olması dikkat çekiciydi. N'Sakala ise hırsıyla takımı ateşleyen isimdi. Oyunu kendi sahamızda kuramazken savunmada da rakibe çok açık verdik. Bu kötü bir sinyaldi.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sergen Yalçın haklı çıktı

Türkiye'nin en iyi takımı tartışmasız Beşiktaş olduğuna göre dünkü yenilgiden ülke futbolu olarak almamız gereken dersler var. Dortmund gençlere yer veren Bundesliga'yı domine eden bir ekip. Dünyanın pahalı forvetlerinden Haaland 21 yaşında... Sonradan oyuna giren Moukoko henüz 17 yaşında...

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