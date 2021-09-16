Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı sonrası dikkat çeken yorum: Sergen Yalçın haklı çıktı
Son dakika Beşiktaş haberleri | Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, dün akşam G Grubu ilk maçında evinde Alman devi Borussia Dortmund'u konuk etti. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla kaybeden siyah-beyazlılar ilk maçta puanla tanışamazken, spor yazarları karşılaşma sonrası maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
SİNAN VARDAR - TEŞEKKÜRLER
Beşiktaş yenildi ama öncelikle teşekkür ederek yazıma başlamak istiyorum. Güzel bir Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadık, her şey için teşekkürler çocuklar. Taraftar harikaydı. Muhteşem Beşiktaş taraftarını ne de çok özlemişiz.
Beşiktaş, Dortmund karşısında 60 dakika sahada sadece bir Türk oyuncuyla mücadele etti. Bence maçın yıldızı Ersin Destanoğlu'ydu. Son dakikaya kadar maça ortak eden isimdi. Batshuayi'nin maçın ilk dakikalarında vurduğu şut gol olsa, ikinci yarıda yine Batshuayi ve Atiba girdikleri pozisyonlarda biraz dikkatli olsalar Beşiktaş belki de sahadan puan ve 3 puanla ayrılacaktı ama olmadı, 'sağlık olsun' diyelim.
Türkiye'nin en iyi takımı tartışmasız Beşiktaş olduğuna göre dünkü yenilgiden ülke futbolu olarak almamız gereken dersler var. Dortmund gençlere yer veren Bundesliga'yı domine eden bir ekip. Dünyanın pahalı forvetlerinden Haaland 21 yaşında... Sonradan oyuna giren Moukoko henüz 17 yaşında...