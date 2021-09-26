Vitor Pereira’dan kadro kararı! İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE GÜLDÜ

Haftaya 13'er puanla 4. ve 5. sırada giren Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde oynadıkları 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kanarya, Süper Lig'e geçen sezon yükselen rakibi ile ligde iki kez karşılaştı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maç 0-0 berabere biterken, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.