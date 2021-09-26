Vitor Pereira'dan kadro kararı! İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı sürüyor. Giresunspor'u 2-1'le geçerek puanını 13'e yükselten Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'un konuğu oluyor. Ligin güçlü ekiplerinden Hatayspor karşısında 6 eksikle maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın kaybettiği haftada kazanarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Zorlu maç öncesi Hatayspor hocası Ömer Erdoğan ile Fenerbahçe hocası Vitor Pereira 11'lerini belirledi. İşte Hatayspor - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadeleden galip ayrılan takım maç fazlasıyla Süper Lig'in yeni lideri olacak. (Trabzonspor yarın 3 puan alması halinde haftayı lider kapatacak). İki takımda da tek hedef 3 puan.
GEÇEN SEZON FENERBAHÇE GÜLDÜ
Haftaya 13'er puanla 4. ve 5. sırada giren Hatayspor ile Fenerbahçe, ligde oynadıkları 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kanarya, Süper Lig'e geçen sezon yükselen rakibi ile ligde iki kez karşılaştı. Geçen sezon İstanbul'da oynanan maç 0-0 berabere biterken, ikinci devrede Hatay'da yapılan müsabakayı sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanmıştı.
ŞUT ÇALIŞTILAR
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Giresunspor maçında forma giyenler antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamlarken, diğer oyuncuların pas, şut ve taktik+bireysel çalışması gerçekleştirdi. Kafile öğleden sonra uçakla Hatay'a giderek, kampa girdi.
SERDAR DURSUN 5 MAÇ SONRA
Ligin ilk haftasında köprücük kemiği kırılan Serdar Dursun, 5 maç aradan sonra kadroya dahil edildi. Golcü oyuncu, İnstagram adresinden antrenmandan bir fotoğrafını ve uçak emojisi paylaşarak mutluluğunu dile getirdi. Pereira'nın Dursun'u yedek soyundurup, skora göre oyuna alması bekleniyor.
İŞTE HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ