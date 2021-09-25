Mario Balotelli’nin Sergen Yalçın’a hareketi ilk değil! Rakibinin kafasını ezmiş şimdilerde Adana Demirspor forması giyen Balotelli...

Euro 2012 öncesi en büyük sorunlardan biri Avrupa'da yükselen ırkçılıktı. Balotelli ırkçılara meydan okudu.

'Irkçılığı kabul etmiyorum. Bu kabul edilemez. Eğer biri bana sokakta muz atarsa o kişiyi öldüreceğim için hapse girerim.'