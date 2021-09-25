Mario Balotelli'nin Sergen Yalçın'a hareketi ilk değil! Rakibinin kafasını ezmiş şimdilerde Adana Demirspor forması giyen Balotelli...
Spor dünyasında şu sıralar en çok konuşulan isimlerden biri Mario Balotelli. Süper Lig'in altıncı haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadelenin son anlarında yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu. Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli ile Beşiktaş kulübesi arasında büyük bir gerilim yaşandı. Sergen Yalçın'ın Balotelli için 2013'te söylediği sözler sonrası İtalyan golcü attığı gol sonrasında Sergen Yalçın'a dönerek kafasını göstermişti. Balotelli'nin bu hareketi hem Türkiye hem de dünya basınında geniş yankı uyandırırken bir yandan da bu Balotelli'nin ilk vakası değil...
25.09.2021 16:50
- Son Güncelleme: 25.09.2021 16:51
Süper Lig'deki ilk puan kaybını Adana Demirspor maçında yaşamıştı. Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçen Beşiktaş, skoru koruyamamış ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.
Zamanında birçok otoritenin dünyanın en iyi genç oyuncusu olarak gösterdiği, Euro 2012'ye damgasını vuran Mario Balotelli artık skandallarda başı çeken bir isim haline dönüştü. Ülkemizde Adana Demirspor forması giyen Balotelli'nin bugüne kadar isminin geçtiği olaylar hayli ilginç.