Fatih Terim'den eskiye dönüş! İşte Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'de son 4 haftadır 3 puana hasret kalan Galatasaray, evinde Göztepe'yi konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Hafta içinde kadroda rotasyona giden ve Kayserispor'a deplasmanda 3-0'lık skorla kaybeden Fatih Terim'in bu maçta yeniden as kadroya şans vereceği ve sürpriz istemediği öğrenildi. İşte Galatasaray - Göztepe maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'de 4 haftadır 3 puana hasret kalan Galatasaray, Marsilya maçı öncesinde sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa ve Trabzonspor'la berabere kalan, Alanyaspor ve Kayserispor'a yenilen Aslan, İzmir ekibi karşısında kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Ligde geride kalan 6 maçta ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Cimbom, aldığı 8 puanla haftaya 11. sırada girdi. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda Turan, Göztepe karşılaşmasının kadrosuna yer almayacak. Ayrıca aldığı 8 maçlık cezası henüz bitmeyen Marcao da takımını yalnız bırakacak.
KADRO YENİDEN DEĞİŞECEK
Yoğun maç programı nedeniyle son oynanan Kayserispor maçında kadroya alınmayan Halil, Cicaldau ve Berkan Kutlu, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e dönüyor. Kayseri'de istenilen performansı ortaya koyamayan Mostafa Mohamed, Taylan Antalyalı ve Sofiane Feghouli'ye ise kulübe yolu gözüktü. Ayrıca Kayserispor karşısında yedek soyunan Kerem Aktürkoğlu ve Morutan da formasına kavuşacak. Teknik ekip, Oğulcan ve Emre Kılınç'ın yerine bu iki isme kanatlarda forma şansı verecek. Ayrıca stoper bölgesinde Alpaslan'ın yerine Luyindama görev yapacak.
SON 10 MAÇIN BİRİNİ KAYBETTİ
Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Hepsi Süper Lig'de oynanan müsabakalar olmak üzere Cimbom 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Göz- Göz ise 1 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.
59. RANDEVU
Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 33 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 90 golüne Göztepe 41 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki müsabakayı Galatasaray 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.