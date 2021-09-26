Fatih Terim’den eskiye dönüş! İşte Galatasaray - Göztepe maçı muhtemel 11’leri

KADRO YENİDEN DEĞİŞECEK

Yoğun maç programı nedeniyle son oynanan Kayserispor maçında kadroya alınmayan Halil, Cicaldau ve Berkan Kutlu, Göztepe karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e dönüyor. Kayseri'de istenilen performansı ortaya koyamayan Mostafa Mohamed, Taylan Antalyalı ve Sofiane Feghouli'ye ise kulübe yolu gözüktü. Ayrıca Kayserispor karşısında yedek soyunan Kerem Aktürkoğlu ve Morutan da formasına kavuşacak. Teknik ekip, Oğulcan ve Emre Kılınç'ın yerine bu iki isme kanatlarda forma şansı verecek. Ayrıca stoper bölgesinde Alpaslan'ın yerine Luyindama görev yapacak.