Gözler bu maçta! Fenerbahçe mi Kasımpaşa mı?
Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Olympiakos'a 3-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istiyor. İki takımda sakat ve cezalı oyuncular kimler? Bu önemli mücadeleyi Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti… İşte Takvim.com.tr'nin özel haberi…
03.10.2021 11:34
- Son Güncelleme: 03.10.2021 11:34
Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. 8. haftaya lider başlayan Sarı Kanarya, Kasımpaşa engelini aşarak koltuğunu devralmak istiyor.
ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN FENERBAHÇE:
Avrupa'daki farklı mağlubiyetin yaralarını sarmak isteyen Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.