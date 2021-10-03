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Gözler bu maçta! Fenerbahçe mi Kasımpaşa mı?

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe bugün sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Olympiakos'a 3-0 kaybeden Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenerek moral bulmak istiyor. İki takımda sakat ve cezalı oyuncular kimler? Bu önemli mücadeleyi Onur Koçhan ve Emre Akdeniz analiz etti&hellip; İşte Takvim.com.tr'nin özel haberi&hellip;

Onur Koçhan
takvim.com.tr
03.10.2021 11:34 - Son Güncelleme: 03.10.2021 11:34
Gözler bu maçta! Fenerbahçe mi Kasımpaşa mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. 8. haftaya lider başlayan Sarı Kanarya, Kasımpaşa engelini aşarak koltuğunu devralmak istiyor.

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Gözler bu maçta! Fenerbahçe mi Kasımpaşa mı?

Konuk Kasımpaşa ise 7 haftada sadece 1 kez kazanabildi. 3 kez de sahadan boynu bükük ayrıldı. Kadıköy'deki mücadele saat 16.00'da start alacak. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Gözler bu maçta! Fenerbahçe mi Kasımpaşa mı?

ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN FENERBAHÇE:
Avrupa'daki farklı mağlubiyetin yaralarını sarmak isteyen Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Gözler bu maçta! Fenerbahçe mi Kasımpaşa mı?

Ayrıca gribal enfeksiyon geçiren yıldız oyuncu Mesut Özil de kritik maçta oynayamayacak.

Gözler bu maçta! Fenerbahçe mi Kasımpaşa mı?

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