Beşiktaş - Sivasspor maçı sonrası çok konuşulacak sözler: Allah Beşiktaş'ı bu ikiliye muhtaç etmesin!
Süper Lig'in 8. haftasında evinde Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, zor da olsa kazanmayı bildi. Ligde 2 maç aradan sonra yeniden galip gelen siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 17'ye yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
TURGAY DEMİR - AVATAR GELSE!
Ligin formda takımı Sivasspor karşısında Beşiktaş beklendiği gibi zorlandı. Bazı oyuncuları iyileşmiş olsa da Pjanic, Ghezzal, N'Koudou gibi takımın temel taşlarının eksik olması Kartal'ın istediği oyunu kurmasını engelliyor. Oğuzhan yorulana kadar iyi-kötü bir pas trafiği vardı. Sivasspor da orta alanda çok organize olamayınca Beşiktaş daha iyi oynadı.
Genç Rıdvan ters vuruşla kendi kalesine atınca moralman çökmek yerine hırs yaptı ve harika bir ortayla topu Güven'in kafasına nişanlayıp kendi kendini affetmiş oldu! Beşiktaş sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntı yaşarken bir yandan da dar zamanda kime güvenip, kime güvenemeyeceğini görmüş oldu. Güvenemeyeceği oyuncuların başında Kenan ve Gökhan geliyor. Allah bir daha Beşiktaş'ı bu ikiliye muhtaç etmesin inşallah…
Bir çift lafım da hakeme var. Her temasa faul çalan, düşürene değil düşene baktığı için sürekli yanılan bir hakem… Mimikleri inanılmaz itici… Otoriteyi somurtmak sanıyor… Hakem falan değil bu Yaşar… Yabancı sorununu çözeriz, öyle ya da böyle futbolumuz da gelişir de bu hakem konusu bin yıl falan daha bizim peşimizi bırakmaz. VAR, AVAR yetmez, AVATAR gelse yetmez, Avatar!