Vitor Pereira hiçbirini istemiyor! Fenerbahçe'de gönderilecekler belli oldu
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de kadro planlaması sürüyor. Pereira'nın raporu doğrultusunda takıma en az 4 takviye daha yapmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde ayrılacak isimler de netleşti. Portekizli teknik adam Mame Thiam, Lemos, Zanka, Perotti, Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş'ü takımda görmek istemediğini belirtti. İşte detaylar...
13.08.2021 11:53
- Son Güncelleme: 13.08.2021 11:53
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vitor Pereira önderliğinde hazırlıklarını devam eden sarı-laciverlilerde takıma katılacak isimlerin yanı sıra takımdan gönderilecek isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.
Teknik direktör Vitor Pereira, kamp çalışmaları sonunda raporunu yönetime ilettiği kaydedilirken Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimler de ortaya çıktı.
TFF'nin yeni yabancı sınırı kararının ardından kadrosunda 18 yabancı futbolcu bulunan Fenerbahçe'nin bu sayıyı 14'e düşürmesi için 4 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekecek.