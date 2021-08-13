Adana’da bir devrin sonu! Futbol emektarları yıkılan 5 Ocak Stadı’nı son kez ziyaret etti

'GENÇLER İÇİN SPOR BAHÇESİ YAPILABİLİR'

Adanaspor ile çocukluğunda tanışan ve yıllarca top koşturduktan sonra kulüpte antrenör olan Eyüp Arın (59) ise 5 Ocak Stadı'ndan yüzlerce değerli isim geçtiğini söyledi. Yıkıldığını görmenin kendisini duygusallaştırdığını dile getiren Arın, "Tribün altlarında soyunma odalarımız vardı. Oralar da yıkılmış. Burada hem iyi hem kötü günlerimiz oldu. Yıkılması insanın içini acıtıyor. Spor insanı olarak bu bölgenin spor bahçesi olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Adana'nın gençleri burada yapılan tesiste çalışarak birçok spor dalında yetişebilir" diye konuştu.