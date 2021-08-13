7 sezondur yüzü gülmeyen Fenerbahçe şampiyonluk hasretine son verecek mi?

Süper Lig'de 7 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe artık hasrete son vermek istiyor… Takımın başına eski hocası Vitor Pereira'yı getirdiler. Onun için de yarım kalan bir hikayeyi tamamlama zamanı. İlk döneminde Beşiktaş'ın ardından ligi ikinci tamamlamıştı. Onun oluşturmak istediği sistem ve ortaya koyacağı performans bir anlamda takımın kaderini de belirleyecek. Fenerbahçe transferde Caulker, Burak Kapacak, Serdar Dursun ve Min-jae Kim'i kadrosuna kattı. Oturmuş kadrosuna önemli eklemeler yaptı.