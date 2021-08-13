7 sezondur yüzü gülmeyen Fenerbahçe şampiyonluk hasretine son verecek mi?
Süper Lig'de 7 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe artık hasrete son vermek istiyor. Fenerbahçe geçen sezonki kadroyu büyük oranda korumayı başardı. Pereira bunu avantaja dönüştürebilir. Fenerbahçe taraftarının bu sezon tribünlerde yer alacak olması da önemli bir artı.
Süper Lig'de 7 sezondur şampiyon olamayan Fenerbahçe artık hasrete son vermek istiyor… Takımın başına eski hocası Vitor Pereira'yı getirdiler. Onun için de yarım kalan bir hikayeyi tamamlama zamanı. İlk döneminde Beşiktaş'ın ardından ligi ikinci tamamlamıştı. Onun oluşturmak istediği sistem ve ortaya koyacağı performans bir anlamda takımın kaderini de belirleyecek. Fenerbahçe transferde Caulker, Burak Kapacak, Serdar Dursun ve Min-jae Kim'i kadrosuna kattı. Oturmuş kadrosuna önemli eklemeler yaptı.
GELENLER:
Mbwana Samatta (Tanzanya-28 yaşında-Santrafor-6 milyon Euro): Fenerbahçe zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Samatta'nın bonservisi alındı.
Burak Kapacak (Türkiye-21 yaşında-Sol Kanat-1.35 milyon Euro): Bursaspor'da muhteşem işlere imza atan genç yıldız F.Bahçe'de top koşturacak.
Çağatay Kurukalıp (Türkiye-19 yaşında-Sol bek-Bedelsiz): Türk futbolunun önemli yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor.
Steven Caulker (İngiltere-29 yaşında-Stoper-Bedelsiz): Vitor Pereira'dan önce geldi. Şu anda istenmeyen adam konumunda.
Serdar Dursun (Türkiye-29 yaşında-Santrafor-Bedelsiz): Almanya'da gol makinesiydi. Süper Lig'deki performansı merak ediliyor.
Min-jae Kim (Güney Kore-24 yaşında-Stoper-?): 32 kez Güney Kore Milli Takım formasını giyen oyuncunun transferi resmi olarak açıklanmadı.