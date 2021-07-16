Vitor Pereira Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında Berke Özer'in performansına hayran kaldı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası'nda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile oynanan hazırlık maçından sonra genç kaleci Berke Özer'i özel olarak tebrik etti.
16.07.2021 11:22
- Son Güncelleme: 16.07.2021 11:22
Sarı-Lacivertliler'in genç file bekçisi yaptığı kurtarışlarla ve ortaya koyduğu performansla adından fazlasıyla söz ettirdi.
Kampın en çalışkan isimlerinden biri olan Berke Özer, yeni teknik direktörü Pereira'nın gözüne şimdiden girmeyi başardı.
Vitor Pereira'nın 21 yaşındaki genç kaleci için yöneticilere, "En az Altay kadar yetenekli… İyi iki kalecimiz var. Onun performansından çok memnunum" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin 2018 yılında İzmir temsilcisi Altınordu'dan 2.5 milyon Euro ücretle kadrosuna kattığı Berke Özer'in güncel piyasa değeri 1.1 milyon Euro.