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Vitor Pereira Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında Berke Özer'in performansına hayran kaldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası'nda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile oynanan hazırlık maçından sonra genç kaleci Berke Özer'i özel olarak tebrik etti.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
16.07.2021 11:22 - Son Güncelleme: 16.07.2021 11:22
Vitor Pereira Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında Berke Özer'in performansına hayran kaldı

Sarı-Lacivertliler'in genç file bekçisi yaptığı kurtarışlarla ve ortaya koyduğu performansla adından fazlasıyla söz ettirdi.
Kampın en çalışkan isimlerinden biri olan Berke Özer, yeni teknik direktörü Pereira'nın gözüne şimdiden girmeyi başardı.

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Vitor Pereira Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında Berke Özer'in performansına hayran kaldı

Vitor Pereira'nın 21 yaşındaki genç kaleci için yöneticilere, "En az Altay kadar yetenekli… İyi iki kalecimiz var. Onun performansından çok memnunum" dediği öğrenildi.

Vitor Pereira Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında Berke Özer'in performansına hayran kaldı

Kaleci antrenörü Michael Kraft'ın çok önem verdiği ve yakından ilgilendiği isimlerden olan Berke, son olarak hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan tek isim oldu.

Vitor Pereira Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında Berke Özer'in performansına hayran kaldı

Fenerbahçe'nin 2018 yılında İzmir temsilcisi Altınordu'dan 2.5 milyon Euro ücretle kadrosuna kattığı Berke Özer'in güncel piyasa değeri 1.1 milyon Euro.

Vitor Pereira Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında Berke Özer'in performansına hayran kaldı

Sarı-Lacivertliler'in başarılı file bekçisi, son iki sezon Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'nun formasını giydi.

Vitor Pereira Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında Berke Özer'in performansına hayran kaldı

21 yaşındaki genç kaleciyi Avrupa'nın dev kulüpleri mercek altına aldı…

Vitor Pereira Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında Berke Özer'in performansına hayran kaldı

Avrupa'nın dev kulüplerinin scoutları onun için kulübe yeni teklifler sunmaya hazırlanıyor.