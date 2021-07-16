Fenerbahçe derken Galatasaray da devreye girdi! Dorukhan Toköz'e sürpriz telefon
Son dakika transfer haberleri... Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ile sözleşmesini yenilemeyen yıldız isim Dorukhan Toköz, "Avrupa'da oynamak istiyorum" derken Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da peşine düştü. 25 yaşındaki yıldız oyuncuya gelen sürpriz telefon kafasını karıştıracak gibi görünüyor.
Siyah-Beyazlılar ile 'Avrupa'da oynamak istiyorum' diyerek devam etmeyen Dorukhan Toköz'ün adı Süper Lig'in dev kulübüyle anılıyor.
25 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'ın radarında olduğu öğrenildi... 1 Temmuz itibarıyla boşa çıkan milli yıldızın menajeri La Liga ekipleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Real Betis ve Granada ile masaya oturan Dorukhan maaş anlamında istediğini alamayınca bekleme kararı aldı...
Avrupa hedefini şimdilik askıya alan Dorukhan Toköz ile Galatasaray'ın iletişime geçtiği iddia edildi... Sarı-Kırmızılı Yönetimin genç yıldızın transferiyle ilgili şartları araştırmaya başladığı öğrenildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Dorukhan Toköz'ü arayarak, "Seni takımda görmeyi istiyorum" dediği bildirildi.
Beşiktaş'a Eskişehirspor'dan 150 bin Euro bonservis ücretiyle transfer edilen yıldız oyuncu Siyah-Beyazlılar'da gösterdiği başarılı performansla milli takıma seçildi.