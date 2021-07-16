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Fenerbahçe derken Galatasaray da devreye girdi! Dorukhan Toköz'e sürpriz telefon

Son dakika transfer haberleri... Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş ile sözleşmesini yenilemeyen yıldız isim Dorukhan Toköz, "Avrupa'da oynamak istiyorum" derken Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray da peşine düştü. 25 yaşındaki yıldız oyuncuya gelen sürpriz telefon kafasını karıştıracak gibi görünüyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
16.07.2021 13:35 - Son Güncelleme: 16.07.2021 13:35
Fenerbahçe derken Galatasaray da devreye girdi! Dorukhan Toköz'e sürpriz telefon

Beşiktaş ile sözleşmesini yenilemeyen yıldız oyuncu için önemli bir gelişme yaşandı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe derken Galatasaray da devreye girdi! Dorukhan Toköz'e sürpriz telefon

Siyah-Beyazlılar ile 'Avrupa'da oynamak istiyorum' diyerek devam etmeyen Dorukhan Toköz'ün adı Süper Lig'in dev kulübüyle anılıyor.

Fenerbahçe derken Galatasaray da devreye girdi! Dorukhan Toköz'e sürpriz telefon

25 yaşındaki yıldız oyuncunun Galatasaray'ın radarında olduğu öğrenildi... 1 Temmuz itibarıyla boşa çıkan milli yıldızın menajeri La Liga ekipleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Real Betis ve Granada ile masaya oturan Dorukhan maaş anlamında istediğini alamayınca bekleme kararı aldı...

Fenerbahçe derken Galatasaray da devreye girdi! Dorukhan Toköz'e sürpriz telefon

Avrupa hedefini şimdilik askıya alan Dorukhan Toköz ile Galatasaray'ın iletişime geçtiği iddia edildi... Sarı-Kırmızılı Yönetimin genç yıldızın transferiyle ilgili şartları araştırmaya başladığı öğrenildi.

Fenerbahçe derken Galatasaray da devreye girdi! Dorukhan Toköz'e sürpriz telefon

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Dorukhan Toköz'ü arayarak, "Seni takımda görmeyi istiyorum" dediği bildirildi.

Beşiktaş'a Eskişehirspor'dan 150 bin Euro bonservis ücretiyle transfer edilen yıldız oyuncu Siyah-Beyazlılar'da gösterdiği başarılı performansla milli takıma seçildi.

Fenerbahçe derken Galatasaray da devreye girdi! Dorukhan Toköz'e sürpriz telefon

Güncel piyasa değeri 4.7 milyon Euro olan 25 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş formasıyla 62 Süper Lig maçına çıktı ve 3 gol, 6 asist üretti.