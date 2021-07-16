Fenerbahçe Dorukhan Toköz'ün peşinde! Vitor Pereira onaylarsa transfer tamam

ADANA DEMİRSPOR DA İSTİYOR

25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ligin yeni takımı Adana Demirspor da ilgileniyor. Ancak Dorukhan, Fenerbahçe'nin yanıtını bekliyor. Siyah-Beyazlılar, Dorukhan'a yıllık 7 milyon TL maaş ve 100 bin TL maç başı ücret önermişti. Başarılı oyuncu, Beşiktaş'ın bu teklifini geri çevirmişti.