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Vedat Muriqi yerine 2 golcü birden! Fenerbahçe onlara emanet... | Fenerbahçe transfer haberleri

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin yerine gelecek isimler belirlendi.. İtalyan ekibi Lazio'ya her geçen gün bir adım daha yaklaşan 25 yaşındaki Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin yerine 2 golcü takviyesi yapılacağı iddia edildi. İşte detaylar.

13.08.2020 10:29 - Son Güncelleme: 13.08.2020 10:29
Vedat Muriqi yerine 2 golcü birden! Fenerbahçe onlara emanet... | Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transferi eli kulağında...

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Vedat Muriqi yerine 2 golcü birden! Fenerbahçe onlara emanet... | Fenerbahçe transfer haberleri

İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport dünkü kapağını Vedat ve Manchester City'den David Silva'ya ayırırken, Fenerbahçe ile Lazio'nun 16 milyon Euro garanti ve 4 milyon Euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon Euro'ya anlaştığını yazdı.

Vedat Muriqi yerine 2 golcü birden! Fenerbahçe onlara emanet... | Fenerbahçe transfer haberleri

Sabah'ta yer alan habere göre Vedat Muriqi cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe de forvete iki takviye için kolları sıvadı. İşte gündemdeki o isimler...

Vedat Muriqi yerine 2 golcü birden! Fenerbahçe onlara emanet... | Fenerbahçe transfer haberleri

Akpom (PAOK)

Vedat Muriqi yerine 2 golcü birden! Fenerbahçe onlara emanet... | Fenerbahçe transfer haberleri

Livaja (AEK)

Vedat Muriqi yerine 2 golcü birden! Fenerbahçe onlara emanet... | Fenerbahçe transfer haberleri

Mandzukic (Al Duhail'den ayrıldı)

Vedat Muriqi yerine 2 golcü birden! Fenerbahçe onlara emanet... | Fenerbahçe transfer haberleri

Cisse (Alanyaspor'la sözleşmesi bitti)

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