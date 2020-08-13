PSG'li Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich tanışma hikayesi şaşkına çevirdi! Uygunsuz partilerde...

Küba asıllı Hırvat model, Neymar'ın düzenlediği doğum gününden sonra Instagram'dan Brezilyalı yıldız ile fotoğraf paylaşmış ve "Nasıl bir olağanüstü yetenek olduğunu herkes biliyor. Ancak keşke kalbinin içinde ne kadar gerçek ve güzel olduğunu da görselerdi. Tüm saygıma ve onuruma sahipsin bebeğim" diyerek kalp ve öpücük emojisi kullanmıştı.