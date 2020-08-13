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PSG'li Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich tanışma hikayesi şaşkına çevirdi! Uygunsuz partilerde...

28 yaşındaki Brezilyalı Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımı Paris-Saint Germain'in Atalanta karşısında oynadığı maçta yıldızlaştı. Neymar, Atalanta savunmasına zor anlar yaşattığı maçta toplam 16 çalım attı ve son olarak Lionel Messi tarafından ulaşılan bu sayıyı tekrarlamış oldu. Özel hayatı hakkında da pek çok detay merak edilen Neymar'ın yeni sevgilisi Natalia Barulich ile tanışma hikayesi ortaya çıktı.

13.08.2020 11:25 - Son Güncelleme: 13.08.2020 11:25
PSG'li Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich tanışma hikayesi şaşkına çevirdi! Uygunsuz partilerde...

Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar'ın yeni sevgilisi Natalia Barulich ile tanışma hikayesi ortaya çıktı.

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PSG'li Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich tanışma hikayesi şaşkına çevirdi! Uygunsuz partilerde...

Şubat ayında birlikteliklerini duyuran çiftin 28 yaşındaki yıldızın gündemden düşmeyen ve uygunsuz olarak eleştirilen partilerinden birinde tanıştığı konuşuluyor.

PSG'li Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich tanışma hikayesi şaşkına çevirdi! Uygunsuz partilerde...

Küba asıllı Hırvat model, Neymar'ın düzenlediği doğum gününden sonra Instagram'dan Brezilyalı yıldız ile fotoğraf paylaşmış ve "Nasıl bir olağanüstü yetenek olduğunu herkes biliyor. Ancak keşke kalbinin içinde ne kadar gerçek ve güzel olduğunu da görselerdi. Tüm saygıma ve onuruma sahipsin bebeğim" diyerek kalp ve öpücük emojisi kullanmıştı.

PSG'li Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich tanışma hikayesi şaşkına çevirdi! Uygunsuz partilerde...

Son dönemde popülerliğini yükselten model Natalia, geçtiğimiz yıllarda Grammy sahibi Latin şarkıcı Maluma ile birlikteydi.

PSG'li Neymar'ın sevgilisi Natalia Barulich tanışma hikayesi şaşkına çevirdi! Uygunsuz partilerde...

28 yaşındaki model dünyaca ünlü moda dergisi GQ dergisine kapak olduktan sonra tüm dikkatleri üzerinde topladı.

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