İşte üç büyüklerin sakatlık raporu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş adeta dökülüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 3 büyükleri olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, adeta dökülüyor. Birçok sakat oyuncusu bulunan üç büyükler, kritik maçlara milyonlar harcadıkları yıldız futbolcular olmadan çıkacaklar. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sakatlık raporu…

20.11.2019 12:30 - Son Güncelleme: 20.11.2019 12:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





