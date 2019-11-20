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İşte üç büyüklerin sakatlık raporu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş adeta dökülüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 3 büyükleri olarak anılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, adeta dökülüyor. Birçok sakat oyuncusu bulunan üç büyükler, kritik maçlara milyonlar harcadıkları yıldız futbolcular olmadan çıkacaklar. İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sakatlık raporu…

20.11.2019 12:30 - Son Güncelleme: 20.11.2019 12:30
İşte üç büyüklerin sakatlık raporu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş adeta dökülüyor!

VEDAT, KRUSE VE ISLA YOK
Deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de ise 3 önemli eksik bulunuyor.

İşte üç büyüklerin sakatlık raporu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş adeta dökülüyor!

EN AZ EKSİK BEŞİKTAŞ'TA
Sezon başından bu yana sakatlıklardan çok çeken Beşiktaş'ta ise birçok isim iyileşti.

İşte üç büyüklerin sakatlık raporu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş adeta dökülüyor!

Süper Lig'in 12. haftası, Galatasaray-Başakşehir maçıyla açılacak.

Cuma günü oynanacak kritik karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı takımda, birçok eksik bulunuyor. Daha önce sakatlıkları bulunan isimlere milli takımdan dönen futbolcular da eklenince, sayı bir anda 9'a çıktı.

İşte üç büyüklerin sakatlık raporu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş adeta dökülüyor!

MUSLERA VE BABEL BELİRSİZ
G.Saray'da bu hafta forma giyemeyecek isimler:

İşte üç büyüklerin sakatlık raporu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş adeta dökülüyor!

Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Kartal'da, Douglas ve Dorukhan dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

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