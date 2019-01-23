Emiliano Sala hakkında eski sevgilisi Berenice Schkair'den şok iddia 'Kaza değil...'
Dünya günlerdir futbolcu Emiliano Sala ve kaybolan uçağı konuşuyor. Uçak ile irtibatın kesilmesi sonrasında akıbeti merak edilen Emiliano Sala'nın ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Arama çalışmaları devam ederken, Emiliano Sala'nın bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Berenice Schkair'den şok bir iddia geldi. Genç kadın bunun bir kaza olmadığını ve bilinçli olarak yapıldığını düşünüyor. İşte o iddianın ayrıntıları...
23 Ocak 2019 Çarşamba, 17:25:51 Güncelleme: 17:51:40
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