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Emiliano Sala hakkında eski sevgilisi Berenice Schkair'den şok iddia 'Kaza değil...'

Dünya günlerdir futbolcu Emiliano Sala ve kaybolan uçağı konuşuyor. Uçak ile irtibatın kesilmesi sonrasında akıbeti merak edilen Emiliano Sala'nın ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Arama çalışmaları devam ederken, Emiliano Sala'nın bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Berenice Schkair'den şok bir iddia geldi. Genç kadın bunun bir kaza olmadığını ve bilinçli olarak yapıldığını düşünüyor. İşte o iddianın ayrıntıları...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 17:25:51 Güncelleme: 17:51:40
Emiliano Sala hakkında eski sevgilisi Berenice Schkair'den şok iddia 'Kaza değil...'

Dünya günlerdir bu sorunun yanıtını arıyor 'Emiliano Sala öldü mü, kaydoldu mu?' İngiltere'ye bağlı özerk Guernsey polisi Manş denizi üzerinde kaybolan uçakta bulunan futbolcu Emiliano Sala hakkında açıklama yaptı.

Emiliano Sala hakkında eski sevgilisi Berenice Schkair'den şok iddia 'Kaza değil...'

Yapılan açıklamada uçağın düşmüş olma ihtimalinin yanında iletişimsizlikten kaynaklanan problemler üzerinde durulduğu kaydedildi.

Emiliano Sala hakkında eski sevgilisi Berenice Schkair'den şok iddia 'Kaza değil...'

Fransa'nın Nantes kulübünden Galler'in Cardiff City takımına transfer olan ancak kendisini taşıyan uçağın Manş Denizi üzerinde kaybolmasından sonra haber alınamayan Emiliano Sala'dan umut kesilmedi.

Emiliano Sala hakkında eski sevgilisi Berenice Schkair'den şok iddia 'Kaza değil...'

Arjantinli futbolcunun uçağının radardan kaybolduğu bölgede bulunan İngiltere'ye bağlı özerk Guernsey polisinden resmi açıklama geldi.

Emiliano Sala hakkında eski sevgilisi Berenice Schkair'den şok iddia 'Kaza değil...'

Guernsey polisi Sala'yı taşıyan uçağın kaybolmasıyla ilgili 4 ihtimal üzerinde durduklarını belirtti.

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