Ve Roman Abramoviç Türkiye'de! İngilizler hedefini açıkladı
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç ile ilgili iddialar devam ediyor. Ada basını, Rus milyarder Roman Abramoviç'in bir Türk kulübü satın alma fikrinin devam ettiğini ve İstanbul'da ev baktığını gündeme getirdi. İşte detaylar...
21.12.2022 12:36 - Son Güncelleme: 21.12.2022 17:12
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç ile ilgili iddialar devam ediyor.
ROMAN ABRAMOVİÇ CHELSEA'Yİ SATMAK ZORUNDA KALDI
Bilindiği üzere Roman Abramoviç, İngiltere hükümeti tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları olduğu iddiasıyla yaptırıma tabi tutulmuş ve daha sonra da Batı Londra Kulübü'nü satmak zorunda kalmıştı.