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Ve Roman Abramoviç Türkiye'de! İngilizler hedefini açıkladı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç ile ilgili iddialar devam ediyor. Ada basını, Rus milyarder Roman Abramoviç'in bir Türk kulübü satın alma fikrinin devam ettiğini ve İstanbul'da ev baktığını gündeme getirdi. İşte detaylar...

Emrah Karalinç
Özel haber
takvim.com.tr
21.12.2022 12:36 - Son Güncelleme: 21.12.2022 17:12
Ve Roman Abramovich, Türkiye’de! İngilizler hedefini açıkladı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramoviç ile ilgili iddialar devam ediyor.

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Ve Roman Abramovich, Türkiye’de! İngilizler hedefini açıkladı

Ada basını, Rus milyarder Abramoviç'in bir Türk kulübü satın alma fikrinin devam ettiğini ve İstanbul'da ev baktığını gündeme getirdi.

Ve Roman Abramovich, Türkiye’de! İngilizler hedefini açıkladı

ROMAN ABRAMOVİÇ CHELSEA'Yİ SATMAK ZORUNDA KALDI

Bilindiği üzere Roman Abramoviç, İngiltere hükümeti tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları olduğu iddiasıyla yaptırıma tabi tutulmuş ve daha sonra da Batı Londra Kulübü'nü satmak zorunda kalmıştı.

Ve Roman Abramovich, Türkiye’de! İngilizler hedefini açıkladı

19 YILLIK DÖNEM BİTTİ

Chelsea'de yaşanan bu krizin ardından ABD'li işadamı Todd Boehly liderliğindeki bir grup kulübü devraldı. Böylece, Abramoviç yönetiminde 5 Premier Lig, 5 FA Kupası ve 2 de Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Chelsea'de 19 yıllık dönem sona ermişti.

Ve Roman Abramovich, Türkiye’de! İngilizler hedefini açıkladı

'YENİ ADRESİ TÜRKİYE'

Ada basınından Mirror'da yer alan haberde, 'İngiltere'nin Rus oligarkına yönelik yaptırımları sonrası AB topraklarındaki etkinliğinin' kısıtlandığı ve Abramoviç'in yeni adresinin Türkiye olacağı iddia edildi.

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