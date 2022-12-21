Ve Roman Abramoviç Türkiye'de! İngilizler hedefini açıkladı

ROMAN ABRAMOVİÇ CHELSEA'Yİ SATMAK ZORUNDA KALDI

Bilindiği üzere Roman Abramoviç, İngiltere hükümeti tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağları olduğu iddiasıyla yaptırıma tabi tutulmuş ve daha sonra da Batı Londra Kulübü'nü satmak zorunda kalmıştı.