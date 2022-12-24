Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için geri sayım! İşte muhtemel ilk 11'ler...
Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler... Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Daha önce 131 kez karşı karşıya gelen iki ekip mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Dev kapışma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...
Süper Lig dev derbiye sahne oluyor... Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı takvim.com. tr üzerinden de takip edilebilecek.
Daha önce 131 kez karşı karşıya gelen iki ekip mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Dev kapışma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...
132. RANDEVU
Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.