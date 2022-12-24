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Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için geri sayım! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Trabzonspor - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler... Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Daha önce 131 kez karşı karşıya gelen iki ekip mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Dev kapışma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...

24.12.2022 09:15 - Son Güncelleme: 24.12.2022 09:15
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için geri sayım! İşte muhtemel ilk 11’ler...

Süper Lig dev derbiye sahne oluyor... Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için geri sayım! İşte muhtemel ilk 11’ler...

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı takvim.com. tr üzerinden de takip edilebilecek.

TRABZONSPOR-FENERBAHÇE CANLI DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için geri sayım! İşte muhtemel ilk 11’ler...

Daha önce 131 kez karşı karşıya gelen iki ekip mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Dev kapışma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçına ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için geri sayım! İşte muhtemel ilk 11’ler...

132. RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi için geri sayım! İşte muhtemel ilk 11’ler...

Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, bordo-mavili takım 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

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