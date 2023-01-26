Ve gidiyor! Galatasaray'a Haris Seferovic müjdesi... Bu kararı çocuğu için aldı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Haris Seferovic'e nihayet kulüp bulundu. İsmi birçok takımla anılan Haris Seferovic Süper Lig'den flaş bir ekiple anlaşmaya vardı. Peki İsveçli golcünün kararında hangi mesele etkili oldu? Detaylar haberimizde...
HARIS SEFEROVIC GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ
Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Haris Seferovic, dünya yıldızı Icardi ve 37'lik golcü Bafetimbi Gomis'in arkasında kalınca gözden düşmüştü...
SELÇUK İNAN DUYURMUŞTU
Teknik Direktörlüğünü Galatasaray'ın eski kaptanı ve antrenörü olan Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa, Seferovic ile anlaşmaya vardı. İnan geçtiğimiz günlerde, "Van Aanholt ve Seferovic olabilir. Onlar da konuştuğumuz bazı isimler. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz" şeklinde konuşmuştu.
BAŞAKŞEHİR TRANSFERİ OLMADI
Seferovic'in devre arası transfer döneminde ismi PAOK, Salernitana hatta Lazio ile anıldı. Son olarak Başakşehir'e transferi gündeme gelen Seferovic ile anlaşma zemini ayarlanamadı.
ÇOCUĞUN OKULU İÇİN KASIMPAŞA
İki çocuğu olan Seferovic, yaz döneminde çocuklarını İstanbul'daki özel bir okula kayıt ettirmişti. Çocuklarının eğitiminin yarım kalmasını istemeyen Seferovic'in bu nedenle Kasımpaşa'yı tercih ettiği öğrenildi.