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Ve gidiyor! Galatasaray'a Haris Seferovic müjdesi... Bu kararı çocuğu için aldı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Haris Seferovic'e nihayet kulüp bulundu. İsmi birçok takımla anılan Haris Seferovic Süper Lig'den flaş bir ekiple anlaşmaya vardı. Peki İsveçli golcünün kararında hangi mesele etkili oldu? Detaylar haberimizde...

Muhammed Güneroğlu
Özel haber
takvim.com.tr
26.01.2023 18:59 - Son Güncelleme: 26.01.2023 18:59
Ve gidiyor! Galatasaray’a Haris Seferovic müjdesi

Galatasaray'ın yollarını ayırmak istediği Haris Seferovic'e nihayet kulüp bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve gidiyor! Galatasaray’a Haris Seferovic müjdesi

HARIS SEFEROVIC GÖZDEN DÜŞMÜŞTÜ

Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralanan Haris Seferovic, dünya yıldızı Icardi ve 37'lik golcü Bafetimbi Gomis'in arkasında kalınca gözden düşmüştü...

Ve gidiyor! Galatasaray’a Haris Seferovic müjdesi

SELÇUK İNAN DUYURMUŞTU

Teknik Direktörlüğünü Galatasaray'ın eski kaptanı ve antrenörü olan Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa, Seferovic ile anlaşmaya vardı. İnan geçtiğimiz günlerde, "Van Aanholt ve Seferovic olabilir. Onlar da konuştuğumuz bazı isimler. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz" şeklinde konuşmuştu.

Ve gidiyor! Galatasaray’a Haris Seferovic müjdesi

BAŞAKŞEHİR TRANSFERİ OLMADI

Seferovic'in devre arası transfer döneminde ismi PAOK, Salernitana hatta Lazio ile anıldı. Son olarak Başakşehir'e transferi gündeme gelen Seferovic ile anlaşma zemini ayarlanamadı.

ÇOCUĞUN OKULU İÇİN KASIMPAŞA

İki çocuğu olan Seferovic, yaz döneminde çocuklarını İstanbul'daki özel bir okula kayıt ettirmişti. Çocuklarının eğitiminin yarım kalmasını istemeyen Seferovic'in bu nedenle Kasımpaşa'yı tercih ettiği öğrenildi.

Ve gidiyor! Galatasaray’a Haris Seferovic müjdesi

HARIS SEFEROVIC 13 MAÇTA 2 GOL ATABİLDİ

Seferovic şu ana kadar Süper Lig'de 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkarken sadece 2 gol atarak beklentilerin altında kaldı. Kasım ayında düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı'nda da boy gösteren Seferovic, gol atamadı...

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