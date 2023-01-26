Ve gidiyor! Galatasaray'a Haris Seferovic müjdesi... Bu kararı çocuğu için aldı

SELÇUK İNAN DUYURMUŞTU

Teknik Direktörlüğünü Galatasaray'ın eski kaptanı ve antrenörü olan Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa, Seferovic ile anlaşmaya vardı. İnan geçtiğimiz günlerde, "Van Aanholt ve Seferovic olabilir. Onlar da konuştuğumuz bazı isimler. Şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Olduğu zaman zaten öğrenirsiniz" şeklinde konuşmuştu.