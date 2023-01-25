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Haberler Spor Süper Lig'de favori değişti! İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim kazanacak?

Süper Lig'de favori değişti! İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim kazanacak?

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken, şampiyonluk oranları da güncellendi. Süper Lig'de şampiyonluk favorisi 20. hafta sonunda el değiştirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in kayıpsız geçtiği hafta sonrası sarı-kırmızılı ekip liderliğini korudu. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un güncel şampiyonluk oranları...

25.01.2023 16:20 - Son Güncelleme: 25.01.2023 16:21
Süper Lig’de favori değişti! İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim kazanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan son sürat devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig’de favori değişti! İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim kazanacak?

20. hafta maçları kıyasıya rekabet içinde geçti.

Süper Lig’de favori değişti! İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim kazanacak?

Galatasaray evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig’de favori değişti! İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim kazanacak?

Sarı-kırmızılılar galibiyet serisini 9 maça çıkararak puanını 45 yaptı.

Süper Lig’de favori değişti! İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim kazanacak?

Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi ve zirve takibine devam etti.

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