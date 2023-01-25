Süper Lig'de favori değişti! İşte güncel şampiyonluk oranları! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor... Kim kazanacak?
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken, şampiyonluk oranları da güncellendi. Süper Lig'de şampiyonluk favorisi 20. hafta sonunda el değiştirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in kayıpsız geçtiği hafta sonrası sarı-kırmızılı ekip liderliğini korudu. Peki Süper Lig'de kim şampiyon olacak? İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un güncel şampiyonluk oranları...
25.01.2023 16:20 - Son Güncelleme: 25.01.2023 16:21