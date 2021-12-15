Ve Fenerbahçe'de Vitor Pereira dönemi bitiyor! Yeni hoca için 3 aday
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın bileti kesildi. Sarı-lacivertli ekibin devre arasına kadar teknik direktör değişikliğine gideceği iddia edilirken, Portekizli teknik adam yerine de 3 aday belirlendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada farkı tek haneye (9 puan) düşürme fırsatı yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep'te büyük hüsran yaşadı, işler arap saçına döndü. Bu maça kadar teknik direktör Vitor Pereira'nın arkasında duran başkan Ali Koç, bu kez ipleri kopardı. Portekizli teknik adam ile yolların ayrılması konusunda net kararını veren Koç'un devre arasına kadar değişikliğe gideceği iddia edildi.
BAŞKAN BU KEZ KIZDI
Fenerbahçe yönetiminde birçok isim, üst üste alınan Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor karşısında yenilgilerinin ardından Vitor Pereira'nın gönderilmesini istemişti. Taraftarların da ağır eleştirilerde bulunduğu dönemde Portekizli teknik adama sahip çıkan Ali Koç'un son Gaziantep yenilgisiyle bir hayli sinirlendiği öğrenildi.
Tecrübeli hocayı kadro tercihleri konusunda da eleştiren Fenerbahçe Başkanı'nın sezon başında gündeme gelen teknik adamlardan ikisiyle temasa geçtiği de ileri sürüldü. Ali Koç'un listedeki isimlerden biriyle devre arasına kadar anlaşması bekleniyor.
10 PUAN GERİDE KALDI!
İkinci dönemini yaşadığı F.Bahçe'de hedef adam haline gelen Pereira, 2015-16'nın çok gerisinde kaldı. Sarı-lacivertlilerdeki ilk döneminde 16 haftalık bölümde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Pereira; ikinci döneminde 27 puanda kaldı, 5 yenilgi aldı. Kanarya'daki ilk döneminin 16. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, 25 gol atıp, 12 gol yerken; bu sezon 26 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.