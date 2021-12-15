Ve Fenerbahçe’de Vitor Pereira dönemi bitiyor! Yeni hoca için 3 aday

Lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada farkı tek haneye (9 puan) düşürme fırsatı yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep'te büyük hüsran yaşadı, işler arap saçına döndü. Bu maça kadar teknik direktör Vitor Pereira'nın arkasında duran başkan Ali Koç, bu kez ipleri kopardı. Portekizli teknik adam ile yolların ayrılması konusunda net kararını veren Koç'un devre arasına kadar değişikliğe gideceği iddia edildi.