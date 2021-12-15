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Galatasaray'a sol bek transferinde kötü haber! Fransız devi devrede

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da sol bek arayışları yeniden başladı. Sezon başında temasa geçtiği Layvin Kurzawa için bir kez daha devreye giren sarı-kırmızılı ekibe Fransa'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

15.12.2021 11:56 - Son Güncelleme: 15.12.2021 11:56
Galatasaray’a sol bek transferinde kötü haber! Fransız devi devrede

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’a sol bek transferinde kötü haber! Fransız devi devrede

Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerin başında ise Layvin Kurzawa geliyor.

Galatasaray’a sol bek transferinde kötü haber! Fransız devi devrede

Fransız devi PSG, ocak ayındaki transfer döneminde Layvin Kurzawa ile yollarını ayırmak istiyor.

Galatasaray’a sol bek transferinde kötü haber! Fransız devi devrede

Fransız basını da yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Galatasaray’a sol bek transferinde kötü haber! Fransız devi devrede

Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün derlediği haberde Kurzawa için Galatasaray ve Lyon'un devrede olduğu iddia edildi.

Galatasaray’a sol bek transferinde kötü haber! Fransız devi devrede

Artan ilgilere rağmen Kurzawa'nın takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı ve takımda kalmak istediği yazıldı.

Galatasaray’a sol bek transferinde kötü haber! Fransız devi devrede

2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındakii sol bek bu sezon sadece 9 dakika forma giydi.

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