Galatasaray'a sol bek transferinde kötü haber! Fransız devi devrede
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Devre arası transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da sol bek arayışları yeniden başladı. Sezon başında temasa geçtiği Layvin Kurzawa için bir kez daha devreye giren sarı-kırmızılı ekibe Fransa'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...
15.12.2021 11:56
- Son Güncelleme: 15.12.2021 11:56
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün derlediği haberde Kurzawa için Galatasaray ve Lyon'un devrede olduğu iddia edildi.