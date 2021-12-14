Galatasaraylıları sevindiren haber! Galatasaray Adası’na ilişkin davası şirketin başvurusu istinafta reddedildi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 49. Hukuk Dairesi, 'Su Ada' ve 'Galatasaray Adası' olarak bilinen Kuruçeşme Adası'na ilişkin yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Davalı Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri Sanayi ve Tic. Lmtd. Şirketi'nin istinaf başvurusunu değerlendiren Daire, davalı şirketin istinaf başvurusunda tebligatın usulüne uygun yapılmadığını ve bu nedenle davalının borcunun olmadığını öne sürdüğünü hatırlattı.