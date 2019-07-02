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Ve Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayla ilk pozunu verdi

Fenerbahçe uzun süre önce anlaştığı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Emre Belözoğlu" başlığı ile duyurulan habere Emre Belözoğlu'nun formalı fotoğrafı da eklendi.

02.07.2019 11:34 - Son Güncelleme: 02.07.2019 11:45
Ve Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayla ilk pozunu verdi

Yeni sezon yapılanması konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski kaptanı Emre Belözoğlu'nu yuvasına döndürerek önemli bir adım attı.

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Ve Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayla ilk pozunu verdi

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın geçen sezon "Emre gibi oyunculara ihtiyaç var" açıklaması sonrası harekete geçen Sarı-Lacivertli yönetim, 38 yaşındaki yıldız futbolcuya teklif götürmüştü.

Ve Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayla ilk pozunu verdi

Sezonun bitmesinin ardından Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran Emre, Başkan Ali Koç'la yaptığı görüşmenin ardından geri dönmeyi kabul etmişti.

Ve Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayla ilk pozunu verdi

Tecrübeli futbolcu, dün yeni sezonu açan Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'ne giderek teknik direktör Ersun Yanal ve başkan vekili Semih Özsoy ile yöneticilerle görüştü.

Ve Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayla ilk pozunu verdi

Sarı-Lacivretli kulüp, 2015-2016 sezonu sonrası gönderdiği Emre Belözoğlu ile resmi sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

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