Ve Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayla ilk pozunu verdi

Fenerbahçe uzun süre önce anlaştığı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Emre Belözoğlu" başlığı ile duyurulan habere Emre Belözoğlu'nun formalı fotoğrafı da eklendi.

02.07.2019 11:34 - Son Güncelleme: 02.07.2019 11:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





