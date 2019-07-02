Ve Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de! Formayla ilk pozunu verdi
Fenerbahçe uzun süre önce anlaştığı Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yuvana Hoş Geldin Emre Belözoğlu" başlığı ile duyurulan habere Emre Belözoğlu'nun formalı fotoğrafı da eklendi.
02.07.2019 11:34
- Son Güncelleme: 02.07.2019 11:45
Yeni sezon yapılanması konusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, eski kaptanı Emre Belözoğlu'nu yuvasına döndürerek önemli bir adım attı.
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