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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse hakkında bilinleyenler

Bu sezon Fenerbahçe'nin yaptığı ilk yabancı transferi olan Max Kruse'un yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 32 yaşındaki Alman golcünün Bundesliga dışında ilk defa başka bir ülkede forma giyecek olması Fenerbahçe taraftarlarının aklında soru işaretleri oluştururken, yıldız futbolcunun hayatı ve kumar tutkusu da bu soru işaretlerini çoğalttı. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Max Kruse'un hiç bilinmeyen yönleri...

02.07.2019 12:32 - Son Güncelleme: 02.07.2019 12:34
İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse hakkında bilinleyenler

Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kentinde doğdu. Futbola doğduğu yerin takımı olan TSV Reinbek'te başladı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse hakkında bilinleyenler

10 yaşına geldiğinde SC Vier'e transfer olan Kruse, 2006 yılında Werder Bremen ile sözleşme imzaladı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse hakkında bilinleyenler

Alman forvet, daha sonra sırasıyla St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg'da oynadı.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse hakkında bilinleyenler

2016 yılında ise Werder Bremen'e geri döndü.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse hakkında bilinleyenler

Fotomaç'ın haberine göre Kruse, kulüp kariyerinde oynadığı 426 karşılaşmada 112 gol ve 67 asistlik performans sergiledi.

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