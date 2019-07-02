İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse hakkında bilinleyenler

Bu sezon Fenerbahçe'nin yaptığı ilk yabancı transferi olan Max Kruse'un yarın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. 32 yaşındaki Alman golcünün Bundesliga dışında ilk defa başka bir ülkede forma giyecek olması Fenerbahçe taraftarlarının aklında soru işaretleri oluştururken, yıldız futbolcunun hayatı ve kumar tutkusu da bu soru işaretlerini çoğalttı. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Max Kruse'un hiç bilinmeyen yönleri...

02.07.2019 12:32 - Son Güncelleme: 02.07.2019 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





