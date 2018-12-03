VAR penaltıyı neden iptal etti?

VAR kararlarıyla gündeme oturan Beşiktaş - Galatasaray derbisinden yeni detaylar ortaya çıkıyor. Onyekuru'nun penaltısının iptal edilme nedeni 'el' değilmiş... İşte detaylar

3 Aralık 2018 Pazartesi, 18:14:43 Güncelleme: 18:16:00
VAR penaltıyı neden iptal etti?

Galatasaray - Konyaspor karşılaşmalarının yankılarıyla arasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisine kritik hakem kararları damga vururken maçın hakem triosu ve VAR odası hem TFF hem de MHK cephesinden olumlu puan aldı.

VAR penaltıyı neden iptal etti?

Onyekuru lehine çalınan penaltı kararının iptali konusunda ise flaş bir ayrıntı ortaya çıktı.

VAR penaltıyı neden iptal etti?

Hakem hocalarının ve kamuoyunun "Onyekuru'nun elle müdahelesi mi önce yoksa Necip'in Onyekuru'ya müdahalesi mi?" sorusunu tartıştıkları ve ikiye bölündükleri durumda VAR odasının, bu eylemlerin başlangıcından önce Onyekuru'nun rakibi Necip'e arkadan koluyla müdahele ederek faul yaptığını tespit ettiği ve bu nedenle penaltı iptalinin doğru bulunduğu öğrenildi.

VAR penaltıyı neden iptal etti?

Diğer yandan Medel'in uzaklaştırmaya çalıştığı topun Vida'nın koluna isabet etmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili MHK cephesinin hakemin verdiği "devam" kararının hem kendi hem de FIFA talimatlarına göre doğru bulduğu ifade edildi.

VAR penaltıyı neden iptal etti?

Buradaki ayrıntının, topun yakın mesafeden gelmesi, vücuttan sekmesi kadar topun santraya doğru uzaklaştırılma durumunun önemine vurgu yapıldı.

VAR penaltıyı neden iptal etti?

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı atışında hem hakem hem de VAR Mete Kalkavan arasındaki diyaloğu protokele uygunluk açısından yerinde ve doğru bulan MHK cephesinin, penaltı öncesi Çakır'ın verdiği çift vuruş kararını da yerinde bulduğu belirlendi.

VAR penaltıyı neden iptal etti?

Verilen çift vuruş kararında Ozan Kabak'ın topa tabanıyla gelmesinin hakem Çakır'ın verdiği kararı doğruladığı ifade edildi.

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