VAR penaltıyı neden iptal etti?
VAR kararlarıyla gündeme oturan Beşiktaş - Galatasaray derbisinden yeni detaylar ortaya çıkıyor. Onyekuru'nun penaltısının iptal edilme nedeni 'el' değilmiş... İşte detaylar
3 Aralık 2018 Pazartesi, 18:14:43 Güncelleme: 18:16:00
Hakem hocalarının ve kamuoyunun "Onyekuru'nun elle müdahelesi mi önce yoksa Necip'in Onyekuru'ya müdahalesi mi?" sorusunu tartıştıkları ve ikiye bölündükleri durumda VAR odasının, bu eylemlerin başlangıcından önce Onyekuru'nun rakibi Necip'e arkadan koluyla müdahele ederek faul yaptığını tespit ettiği ve bu nedenle penaltı iptalinin doğru bulunduğu öğrenildi.
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