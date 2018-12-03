Galatasaray'ın rakibini sarsan trajik ölüm!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova gelen bir ölüm haberiyle sarsıldı.

3 Aralık 2018 Pazartesi, 18:46:44 Güncelleme: 18:53:05
Galatasarayın rakibini sarsan trajik ölüm!

Rusya'dan trajik bir ölüm haberi geldi...

Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 18 yaşındaki Alexey Lomakin'in donarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı!

Galatasarayın rakibini sarsan trajik ölüm!

Edinilen bilgiye göre, kulüp binasına giden Lomakin'in annesi genç futbolcunun eve dönmemesi ve kendisine ulaşamaması sonrası polise haber verdi.

Galatasarayın rakibini sarsan trajik ölüm!

Kulüpte sağlık testlerinden geçen 18 yaşındaki futbolcunun geceyi orada geçirdiği, Lomakin'in o gece bir arkadaşıyla bir şeyler içmek için dışarıya çıktığı öğrenildi.

Galatasarayın rakibini sarsan trajik ölüm!

Telefonu ve çantasını bir taksinin arka koltuğunda unutan Alexey Lomakin'in soğuktan donarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Rus polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken Rus haber sitesi dni24, Lomakin'in o gün görüştüğü kişilerin de soruşturmaya dahil edildiğini yazdı.

Galatasarayın rakibini sarsan trajik ölüm!

Öte yandan, Lokomotiv'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada U21 takımında forma giyen oyuncunun ölümünden ötürü büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

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