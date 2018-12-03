Galatasarayın rakibini sarsan trajik ölüm!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki rakiplerinden Lokomotiv Moskova gelen bir ölüm haberiyle sarsıldı. Rusya'dan trajik bir ölüm haberi geldi... Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 18 yaşındaki Alexey Lomakin'in donarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı! Edinilen bilgiye göre, kulüp binasına giden Lomakin'in annesi genç futbolcunun eve dönmemesi ve kendisine ulaşamaması sonrası polise haber verdi. Kulüpte sağlık testlerinden geçen 18 yaşındaki futbolcunun geceyi orada geçirdiği, Lomakin'in o gece bir arkadaşıyla bir şeyler içmek için dışarıya çıktığı öğrenildi. Telefonu ve çantasını bir taksinin arka koltuğunda unutan Alexey Lomakin'in soğuktan donarak hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan, Lokomotiv'in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada U21 takımında forma giyen oyuncunun ölümünden ötürü büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.