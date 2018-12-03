Ballon dOr (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor (2018 Ballon dOr adayları kimler?)

Ballon d'Or (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor (2018 Ballon d'Or adayları kimler?)
Futbol dünyasının her yıl sonucunu merak beklediği Ballon d'Or (Altın Top) ödülleri geldi çattı. 2018 Ballon d'Or için favori Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric. Her yıl zirvede yer alan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi de yine favoriler arasında. Peki Ballon d'Or nedir? Ballon d'Or ne zaman verilecek? İşte Ballon d'Or 2018 adayları...
3 Aralık 2018 Pazartesi, 15:49:06 Güncelleme: 16:30:49
BALLON D'OR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'Or ödülleri için geri sayım başladı. Dünyanın en iyi futbolcularının aday olarka gösterildiği Ballon d'Or adayları oldukça dikkat çekti.
Ballon d'Or'un sahibi bu akşam belli olacak. Törenin Türkiye'de bir yayını bulunmuyor. Gala, France Football'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.
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