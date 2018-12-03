Ballon d'Or (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor (2018 Ballon d'Or adayları kimler?)

Futbol dünyasının her yıl sonucunu merak beklediği Ballon d'Or (Altın Top) ödülleri geldi çattı. 2018 Ballon d'Or için favori Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric. Her yıl zirvede yer alan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi de yine favoriler arasında. Peki Ballon d'Or nedir? Ballon d'Or ne zaman verilecek? İşte Ballon d'Or 2018 adayları...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 15:49:06 Güncelleme: 16:30:49
Ballon dOr (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor (2018 Ballon dOr adayları kimler?)

BALLON D'OR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'Or ödülleri için geri sayım başladı. Dünyanın en iyi futbolcularının aday olarka gösterildiği Ballon d'Or adayları oldukça dikkat çekti.

Ballon d'Or'un sahibi bu akşam belli olacak. Törenin Türkiye'de bir yayını bulunmuyor. Gala, France Football'un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Ballon dOr (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor (2018 Ballon dOr adayları kimler?)

BALLON D'OR NEDİR?

Fransızca olan Ballon d'Or'un anlamı "Altın Top" demektir... Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçilen isme verilir. Her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı sergileyen futbolcuya layık görülür.

Ballon dOr (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor (2018 Ballon dOr adayları kimler?)

BU YILIN FAVORİSİ MODRIC!

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric ödülün favorisi olarak gösteriliyor. En büyük rakibi ise Kylian Mbappe. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi favori olmasalar da yine şaşırtabilir. Ancak bu 4 ismin dışında bir futbolcunun ödülü alabileceğine yönelik duyumlar da var.

Ballon dOr (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor (2018 Ballon dOr adayları kimler?)

France Football dergisinin 2018 Altın Top ödülüne aday gösterdiği 30 futbolcu şöyle:

Ballon dOr (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor (2018 Ballon dOr adayları kimler?)

Sergio Agüero (Manchester City)

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