Ballon dOr (Altın Top) ödülleri sahiplerini buluyor (2018 Ballon dOr adayları kimler?)

BU YILIN FAVORİSİ MODRIC!

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric ödülün favorisi olarak gösteriliyor. En büyük rakibi ise Kylian Mbappe. Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi favori olmasalar da yine şaşırtabilir. Ancak bu 4 ismin dışında bir futbolcunun ödülü alabileceğine yönelik duyumlar da var.