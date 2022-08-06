Valerien Ismael'den sürpriz başlangıç! İşte Beşiktaş - Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

YENİLER 'İLK KEZ' SAHADA

Beşiktaş'ta yeni transferler, bu akşamki Kayserispor karşılaşmasıyla beraber ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını giyme fırsatı bulacaklar. Siyah-beyazlı ekibin bu sezon kadrosuna kattığı Romain Saiss, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku ve Emrecan Uzunhan, teknik direktör Valerien Ismael'in görev vermesi halinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapacak.

ATIBA-JOSEF-WELINTON YOK

Siyah-beyazlı ekip yeni sezona 3 oyuncusundan yoksun başlayacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson'ın yanı sıra, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan ve çekilen MR'ı sonrasında uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton Souza, Kayserispor karşısında görev alamayacak. Beşiktaş'ta orta sahada alternatif çok olsa da, savunma bölgesindeki sıkıntı halen devam ediyor.