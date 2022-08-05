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Hasret bitti! Süper Lig geri dönüyor

Türkiye'de düzenlenen futbol organizasyonlarının zirvesi konumunda bulunan Süper Lig, İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması ile başlıyor. Nefesleri kesecek bir heyecana sahne olacak lig, yaklaşık 10 ay sürecek. İşte öne çıkan tüm detaylar...

05.08.2022 17:39 - Son Güncelleme: 05.08.2022 17:39
Hasret bitti! Süper Lig geri dönüyor

Trabzonspor'un şampiyonluğu ile tamamlanan 2021/22 sezonunun ardından Süper Lig'de 65. sezonun perdesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesi ile açılacak.

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Hasret bitti! Süper Lig geri dönüyor

Süper Lig'in 65. sezonunda 19 takım mücadele edecek. Bu takımlar 11 farklı ilden olacak.

Hasret bitti! Süper Lig geri dönüyor

Yaklaşık 10 ay sürecek olan sezonda takımlar hedeflerine ulaşmaya çalışacak.

Hasret bitti! Süper Lig geri dönüyor

Yeni sezonda İstanbul'dan 8 takım mücadele edecek. Bu takımlar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Ümraniyespor olacak.

Hasret bitti! Süper Lig geri dönüyor

Süper Lig'de 1963/64 sezonundan sonra ilk kez 8 İstanbul takımı yer alacak.

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