Hasret bitti! Süper Lig geri dönüyor
Türkiye'de düzenlenen futbol organizasyonlarının zirvesi konumunda bulunan Süper Lig, İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması ile başlıyor. Nefesleri kesecek bir heyecana sahne olacak lig, yaklaşık 10 ay sürecek. İşte öne çıkan tüm detaylar...
05.08.2022 17:39 - Son Güncelleme: 05.08.2022 17:39
Trabzonspor'un şampiyonluğu ile tamamlanan 2021/22 sezonunun ardından Süper Lig'de 65. sezonun perdesi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesi ile açılacak.
Yeni sezonda İstanbul'dan 8 takım mücadele edecek. Bu takımlar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Ümraniyespor olacak.